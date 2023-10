Pan-Americano de Santiago é porta de passagem para os Jogos Olímpicos de 2024

A- A+

A partir de sexta-feira, cerca de 7.000 atletas da América do Sul, Central e Norte estarão na disputa da 19ª edição dos Jogos Pan-Americanos, desta vez realizado em Santiago, no Chile. O evento é uma boa oportunidade para os brasileiros garantirem vaga na Olimpíada de Paris-2024, já que, dos 39 esportes presentes no Pan, 21 dão vagas diretas para os Jogos Olímpicos, entre eles estão o boxe, ginástica artística, surfe, tênis e vela, modalidades que renderam medalhas em Tóquio-2021.

O Pan de Santiago promete ser uma das maiores edições do evento, tendo 300 atletas a mais que a última, em Lima-2019. A competição costuma ser um bom termômetro dos resultados esportivos e da qualidade dos atletas que poderão estar nos Jogos Olímpicos do ano seguinte.

Pensando nas Olimpíadas, dos 32 esportes que estarão em disputa na capital francesa no ano que vem, 21 distribuirão vagas em Santiago. São eles: boxe, breaking, escalada, ginástica artística, ginástica rítmica, ginástica de trampolim, handebol, hipismo saltos, hipismo adestramento, hipismo CCE, hóquei sobre grama, nado artístico, pentatlo moderno, polo aquático, saltos ornamentais, surfe, tênis, tênis de mesa, tiro com arco, tiro esportivo e vela.

Brasil chega forte

Rendendo madalhas nas três últimas olimpíadas, inclusive com os ouros de Robson Conceição em 2016 e Hebert Conceição em 2021, o boxe é um dos esportes que o Brasil olha com mais carinho. Na nobre arte, campeão e vice de cada categoria de peso conseguem vaga direta para Paris - exceto nas categorias até 57 kg e 60 kg feminino, onde as quatro primeiras se classificam.

A delegação de boxe foi a Santiago com 13 atletas, entre eles Beatriz Ferreira, campeã mundial e vice-olímpica; Abner Teixeira, medalhista de bronze em Tóquio; e Keno Marley, prata em Lima 2019 e no último mundial de boxe.

SIM, É VERDADE!



Nossa seleção já está em Santiago pra buscar medalhas e principalmente, vagas olímpicas!



Vamos, Brasil! https://t.co/LSQ7vzc6Tn pic.twitter.com/YvM2tCzyYM — Conf. Bras. de Boxe (@cbboxe) October 17, 2023

Em alta pelos bons resultados no último mundial, a competição também confere vagas diretas para a ginástica artística. Pela conquista da medalha de prata por equipes no feminino, o Brasil já tem confirmada essa participação.

Entre os homens, Diogo Soares e mais um atleta que será definido pela comissão técnica também já garantiram vaga. Dessa forma, a disputa em Santiago pode render classificações por aparelhos e no individual geral ao país.

Rebeca Andrade, bicampeã mundial no salto, faz a sua estreia em Pan-Americanos e, sem a presença de Simone Biles no Chile, promete ser a favorita a estar no lugar mais alto do pódio em muitos dos embates.

A Ginástica Artística já está ON em Santiago



Nossos ginastas estão dando o nome nos treinamentos para repetir os resultados espetaculares do Mundial da Antuérpia!



: Marina Ziehe/COB pic.twitter.com/uUrB50YvWB — Time Brasil (@timebrasil) October 17, 2023

Um dos esportes mais praticados nas escolas e que o Brasil tem um amplo domínio histórico na região, o handebol distribui vagas diretas somente aos campeões, tanto no masculino, quanto no feminino. Campeãs mundiais dez anos atrás, as mulheres venceram as últimas seis edições do Pan. No masculino, o País também é a principal potência do continente, mas em 2019 deixou o título escapar, e dessa vez buscar retomar a hegemonia.

Pontos para os rankings e índices

Por outro lado, as modalidades que somam pontos ao ranking ou que aceitam índices são: atletismo,badminton, basquete 3x3, ciclismo BMX, ciclismo BMX racing, ciclismo mountain bike, ciclismo pista, ciclismo estrada, levantamento de peso, natação, taekwondo e triatlo.



Veja também

Futebol Internacional Ministro francês diz que retira acusações contra Benzema se jogador lamentar morte de professor