Jogos Pan-Americanos Pan de Santiago encerra com recorde de medalhas para o Brasil, que fica em segundo no ranking Time brasileiro deixa o Chile com 205 medalhas, sendo 66 de ouro

Depois de mais de duas semanas agitadas, chegou ao fim, neste domingo (5), os Jogos Pan-Americanos de Santiago. Para o Brasil, a competição foi mais que positiva. O País se despediu da edição com a melhor campanha de sua história. Com 205 medalhas conquistadas ao todo, sendo 66 de ouros, o Time Brasil quebrou o recorde de subidas ao pódio numa mesma edição de Pan.

Além das 66 medalhas douradas, o Brasil somou 73 pratas e 66 bronzes. Líder do ranking, os Estados Unidos tiveram 286 medalhas no total: 124 de ouro, 75 de prata e 87 de bronze. Antes do Chile, a melhor campanha verde-amarela em Jogos Pan-Americanos havia sido em Lima 2019, com 169 idas ao pódio (54 ouros, 45 pratas e 70 bronzes).

Dos mais de 600 atletas brasileiros, seis pernambucanos contribuíram para os números do País no Pan deste ano. No boxe, Caroline Almeida foi ouro na categoria até 50kg. No handebol feminino, Renata Arruda e Fernanda Lima estavam no elenco que ficou com a medalha dourada. Já no decatlo, José Fernando "Balotelli" garantiu a prata. No judô, por sua vez, foram dois bronzes: Amanda Lima e Kayo Santo, nas categorias até 48kg e 100kg, respectivamente.

O Pan do Chile também reservou outro fato histórico para o Brasil. Pela primeira vez, as mulheres foram mais ao pódio do que os homens. Das 205 medalhas, 95 foram para atletas do sexo feminino e 92 para o sexo masculino. As 18 restantes foram para duplas mistas. Das 66 de ouro, 33 tiveram como destino as mulheres, 30 homens, e três provas mistas.

Entre os principais destaques do Brasil nesta edição do Pan, está a ginasta Bárbara Domingos. Ela foi a maior medalhista do País. Aos 23 anos, faturou três ouros e duas pratas nas cinco finais que disputou na ginástica rítmica. O maior medalhista de ouro, no entanto, foi Guilherme Costa. 'Cachorrão' saiu de Santiago com quatro medalhas de ouro. Além disso, entrou para a história por se tornar o primeiro atleta a subir no lugar mais alto do pódio nos 400m livres, 800m livres e 1.500m livres.

Vagas para Paris 2024

De olho nos Jogos Olímpicos de Paris, o Pan deu vagas olímpicas em 21 esportes, com o Brasil conseguindo se classificar para diversas modalidades: handebol feminino (14 atletas), boxe (9), hipismo (6 - com os brasileiros do adestramento precisando confirmar a vaga fazendo índice até junho de 2024), natação(2), pentatlo moderno (1), tênis (1), tiro com arco (1) e vela (4).

