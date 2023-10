A- A+

Jogos Pan-Americanos Pan: Rafaela Silva brilha, é campeã e comanda ouros do Brasil no judô neste sábado (28) Alexia Nascimento, Michel Augusto e Larissa Pimeira também subiram ao primeiro lugar do pódio

História sendo feita. Neste sábado (28), Rafaela Silva conquistou o ouro na categoria 57 kg ao bater a argentina Candela Brisa Gomez na decisão do judô nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. A brasileira chegou ao campeonato com a missão de retomar seu espaço na elite do esporte após ser punida pela Federação Internacional de Judô ser flagrada no exame anti-dopping na última edição do Pan, disputado em Lima, no Peru, em 2019. Com a decisão, ela foi afastada dos tatames por dois anos.

O ouro de Rafaela Silva veio de forma rápida. Ainda no começo do duelo, a brasileira conseguiu um Wazari - pontuação dada a um golpe que não atingiu eficiência o bastante para ser considerado um ippon. Já com vantagem, pouco depois, a brasileira conquistou mais um Wazari e ficou com a medalha.

A conquista era a única que faltava na carreira mais que vitoriosa da judoca, que é campeã olímpica e bicampeã mundial representando o Brasil.



Dia dourado para o judô brasileiro

Além de Rafaela Silva, mais três judocas brasileiros conquistaram medalhas de ouro neste sábado em Santiago. São eles: Alexia Nascimento, Michel Augusto e Larissa Pimeira, nas categorias até 48kg, até 60kg e até 52kg, respectivamente.

Para subir ao pódio, Alexia Nascimento precisou superar a mexicana Edna Carrillo e trouxe mais uma medalha de ouro para o país. Na mesma categoria, Amanda Lima ficou com o bronze ao vencer a chilena Mary Dree.

Alexia Nascimento é ouro no Pan. - Foto: Wander Roberto/COB

Já Michel Augusto conquistou o ouro na categoria até 60 kg ao vencer o colombiano Johan Rojas. No início, o brasileiro teve dificuldades e sofreu duas punições. Após isso, o adversário sofreu outras três punições, o que rendeu o primeiro lugar no pódio para o Brasil.

Michel Augusto é campeão no Pan. - Foto: Anderson Neves/CBJ

Fechando a lista, Larissa Pimenta teve duelo duro com a mexicana Paulina Martinez. Ainda assim, a rival levou três punições e o ouro acabou com a brasileira, que já havia sido campeã no Pan em Lima, em 2019.



