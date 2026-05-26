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Futebol Panamá anuncia convocados para a sua 2ª participação em Copas do Mundo Na Copa do Mundo, o Panamá integra o Grupo L

A seleção do Panamá anunciou a lista de convocados para a disputa da Copa do Mundo. A equipe centro-americana chega ao torneio com a missão de buscar vaga no mata-mata no considerado 'grupo da morte' dessa edição, o qual reúne Inglaterra, Croácia e Gana.

Antes da estreia no Mundial, os panamenhos ainda terão compromissos importantes de preparação: amistosos contra seleção brasileira, no dia 31 de maio, contra República Dominicana, no dia 3 de junho, e contra a Bósnia e Herzegovina, no dia 6.

Na Copa do Mundo, o Panamá integra o Grupo L. A estreia será diante de Gana, no dia 17 de junho, às 20h (de Brasília). Depois, a equipe encara a Inglaterra, em 23 de junho, às 16h, antes de fechar a fase de grupos contra a Croácia, em 28 de junho, às 17h.

Confira os jogadores convocados pelo Panamã para a copa do mundo:

Goleiros - Orlando Mosquera, Luis Mejía e César Samudio.

Defensores - César Blackman, Jorge Gutiérrez, Amir Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Edgardo Fariña, José Córdoba, Eric David, Jiovany Ramos e Roderick Miller.

Meio-campistas - Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Carlos Harvey, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez, César Yanis, Yoel Bárcenas, Alberto Quintero e Azarías Londoño.

Atacantes - Ismael Díaz, Cecilio Waterman, José Fajardo e Tomás Rodríguez.

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