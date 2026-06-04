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COPA DO MUNDO Panamá se despede de sua torcida com vitória sobre República Dominicana antes da Copa Essa partida faz parte do Grupo L, que também inclui Inglaterra e Croácia

O Panamá se despediu de sua torcida na quarta-feira (4) antes de viajar para a Copa do Mundo de 2026 com uma vitória por 4 a 2 sobre a República Dominicana, em um amistoso repleto de chances de gol e disputado em meio a um clima de festa.

Os gols da partida, realizada no estádio Rommel Fernández, na Cidade do Panamá, foram marcados por Tomás Rodríguez (16'), Víctor Griffith (45'), Cecilio Waterman (57') e Kadir Barría (88') para os anfitriões, enquanto Mariano Díaz (46') e Erick Japa (67') descontaram para os visitantes.

O jogo, que contou com apresentações musicais e teve todos os ingressos esgotados, foi bastante movimentado, com as duas equipes criando oportunidades de gol.

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"O mais importante foi gerir nossos níveis de energia, mas eu gostaria de ter saído com uma sensação melhor", disse o técnico do Panamá, o hispano-dinamarquês Thomas Christiansen, durante a coletiva de imprensa pós-jogo.

"Conseguimos marcar quatro gols, [mas] cometemos erros que precisam ser corrigidos", acrescentou.

O Panamá viaja nesta quinta-feira para St. Louis, nos Estados Unidos, onde disputará seu último amistoso no sábado, contra a Bósnia, antes de fazer sua estreia na Copa do Mundo contra Gana, em 17 de junho, em Toronto, no Canadá.

Essa partida faz parte do Grupo L, que também inclui Inglaterra e Croácia.

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