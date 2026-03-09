A- A+

CENAS LAMENTÁVEIS Pancadaria na final do Campeonato Mineiro termina com 23 expulsos Súmula da partida aponta expulsões de Christian e Everson com bola rolando, mais 21 atletas após o apito final

A pancadaria que tomou conta da vitória do Cruzeiro por 1 a 0 sobre o Atlético Mineiro, que deu à raposa o título do Campeonato Mineiro, terminou com um número histórico de punições. Em súmula divulgada após a partida, o árbitro Matheus Delgado Candançan aplicou 23 cartões vermelhos.

O volante Christian, do Cruzeiro, e o goleiro Everson, envolvidos na dividida pesada que deu origem à pancadaria, tiveram a expulsão indicada como vermelho direto ainda com tempo de jogo. Outros 21 atletas foram tiveram o vermelho indicado para após o fim da partida.

Em campo, o árbitro não chegou a mostrar cartões e encerrou o jogo após a confusão. O documento pode ser conferido no site oficial da Federação Mineira, clicando aqui.,

No geral, foram expulsos os seguintes jogadores:

Cruzeiro: Christian, Fabrício Bruno, Lucas Romero, Kaio Jorge, João Marcelo, Kauã Prates, Lucas Villalba, Cássio, Matheus Henrique, Walace, Fagner e Gerson.



Atlético: Everson, Renan Lodi, Gabriel Delfim, Junior Alonso, Alan Franco, Hulk, Lyanco, Ruan Tressoldi, Alan Minda, Preciado e Cassierra.



No caso de Everson, a justificativa da expulsão foi atingir Christian com joelho após a dividida:



"Por após receber uma falta, derrubar seu adversário, partir para cima e com brutalidade, atingir com o joelho, o rosto do seu adversário", escreveu o árbitro.



Já no caso de Christian, Candançan aplicou o vermelho por uso de força excessiva:



"Por atingir com a canela a cabeça de seu adversário com uso de força excessiva e intensidade alta, quando a bola já estava em posse do goleiro".

Já para os demais jogadores expulsos, a justificativa foi a mesma, a participação na briga generalizada:

"Expulso por, durante a briga generalizada, após o término da partida, desferir e atingir com socos e pontapés seus adversários, não sendo possível apresentar o cartão vermelho devido ao tumulto", dizem as justificativas.

A partida superou a que até então era tida como a com o maior número de expulsões da história do futebol brasileiro: um confronto entre Portuguesa e Botafogo, pelo Torneio Rio-São Paulo de 1954, que terminou com 22 expulsos.

Em termos mundiais, o recorde de expulsos em uma única partida é de um jogo de 2011, da quinta divisão do Campeonato Argentino: Club Atlético Claypole contra Victoriano Arenas, que teve 36 expulsos (todos os atletas de linha e banco das duas equipes). Em ambos os casos, houve batalhas campais.

