Jogos Pan-Americanos Pan: Laura Pigossi avança à final do tênis e assegura vaga para as Olímpiadas de Paris 2024 Para se classificar para a final, Laura precisou resistir à adversária em mais de três horas de partida

Neste sábado (28), Laura Pigossi venceu a argentina Julia Riera na semifinal do tênis nos Jogos Pan-Americanos 2023, disputado em Santiago, no Chile. A partida foi bastante acirrada, com vitória da brasileira de virada, por 2 sets a 1, com parciais 4/6, 6/4 e 7/6. Com o resultado, a brasileira não só garantiu uma vaga na grande decisão do torneio, como também assegurou seu lugar nas Olimpíadas de Paris 2024.

Para se classificar para a final, Laura precisou resistir à adversária em mais de três horas de partida. A argentina venceu o primeiro set por 6 a 4, mas a brasileira consegiu se recompor e empatou o placar, com parcial 6 a 4. No terceiro e derradeiro set, embora acirrado, foi favorável para Pigossi, que, com parcial de 7 a 6, virou o jogo para 2 a 1.

Na outra semifinal, a argentina Lourdes Carle derrotou a canadense Rebecca Marino por 2 sets a 0 e se prepara para enfrentar Laura na final. Apesar da vaga para as próximas Olimpíadas, o foco da brasileira está em mais um Ouro para o país.

Antes da final, a brasileira entra em quadra novamente ainda neste sábado para a decisão de duplas, ao lado da parceira Luísa Stefani. Elas enfrentam as colombianas Maria Herazo e Maria Perez.



O ponto do jogo de Laura Pigossi



Laura avança à final, garante uma medalha para o em Santiago e conquista a vaga para Paris 2024!



Que partidaça da brasileira!



EU TO CHORANDO MUITOOOOOO pic.twitter.com/TECzw7JtGU — Time Brasil (@timebrasil) October 28, 2023

