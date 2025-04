A- A+

PAPA FRANCISCO Papa Francisco já foi chamado de "azarado" e expulso do vestiário do San Lorenzo Apaixonado pelo clube argentino, Pontífice foi barrado por técnico Alfio Basile em 1998, anos antes de se tornar líder da Igreja Católica

O Papa Francisco, torcedor assumido do San Lorenzo, já foi expulso do vestiário do clube argentino pelo então técnico Alfio Basile, em 1998. Na época, ainda arcebispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio foi chamado de “azarado” pelo treinador, que temia a má fase do time e não queria interferências externas antes de um jogo.





A história inusitada foi revelada pelo próprio Basile em 2014, durante entrevista à TV pública argentina. Segundo ele, o presidente do clube, Fernando Miele, pediu que autorizasse a entrada de um padre que costumava abençoar os jogadores. “Eu não queria ninguém desconcentrando os atletas, então pedi para mandá-lo embora. O time não ganhava de ninguém!”, justificou Basile, que também comandou a seleção argentina na Copa de 1994.



Anos depois, o técnico descobriu quem era o tal "padre". Em um reencontro com Miele em um restaurante, em 2013, foi surpreendido com a revelação de que aquele religioso era o novo Papa. “Você viu quem é o novo Pontífice? É Jorge Bergoglio, o padre que você expulsou do vestiário”, relembrou, rindo, o ex-presidente do San Lorenzo. “Quase caí da cadeira”, contou Basile.



"Ser do San Lorenzo é parte da minha identidade cultural", disse o dono da carteira de sócio do clube de número 88235N-0. — Foto: Reprodução

Mesmo após o episódio, Bergoglio manteve sua ligação com o San Lorenzo. Celebrava missas em datas importantes do clube e, em 2011, abençoou a capela do estádio, batizada em homenagem ao padre Lorenzo Massa, fundador simbólico da equipe. Após sua eleição ao papado, em 2013, o time viveu um período vitorioso, conquistando o título nacional e, no ano seguinte, a tão sonhada Libertadores.

