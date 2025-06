Papa Leão XIV aparece em foto com Cafu segurando a camisa da Seleção Brasileira

A- A+

O Papa Leão XIV apareceu em uma foto com o ex-jogador e ídolo da Seleção Brasileira, o lateral-direito Cafu, segurando uma camisa da Seleção Brasileira de futebol, na manhã desta quarta-feira (11).

O registro aconteceu na Praça de São Pedro, na cidade do Vaticano, durante uma audiência geral do pontífice. Ainda não se sabe o que Cafu estava fazendo no local.

Mais cedo, Leão XIV rezou pelas vítimas de um tiroteio que deixou 10 pessoas mortas em uma escola da Áustria, nesta terça-feira (10).

Seleção Brasileira

O registro do Papa Leão XIV segurando a camisa da Seleção acontece um dia depois da vitória da Canarinha contra o Paraguai, por 1 a 0, em partida válida pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Com a vitória do Brasil, a seleção nacional se juntou a mais 12 outros países que confirmaram presença no Mundial do ano que vem.

