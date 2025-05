Papa Leão XIV recebe no Vaticano o líder do ranking mundial de tênis Jannik Sinner; veja vídeo

O papa Leão XIV recebeu nesta quarta-feira (14) o número 1 do tênis mundial, o italiano Jannik Sinner, que está disputando o Masters 1000 de Roma e presenteou o pontífice com uma raquete.

Sinner, vestido com terno preto, deu uma de suas raquetes de presente a Leão XIV e perguntou se ele queria "jogar um pouco", segundo um vídeo divulgado pelo Vaticano.

O Papa #Leão14 recebeu esta manhã no Vaticano o #tenista número 1 do ranking mundial, o italiano Jannik Sinner @janniksin, presente em Roma por ocasião do torneio internacional da Itália pic.twitter.com/gBOpZKsbHP