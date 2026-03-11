A- A+

VATICANO Papa Leão XIV pega camisa do Flamengo durante audiência no Vaticano e saúda brasileiros Pontífice confundiu peça com uniforme do Milan ao receber presente na Praça São Pedro

Uma cena inusitada marcou a audiência geral realizada pelo Papa na Praça São Pedro, no Vaticano. Durante o encontro com fiéis, o pontífice pegou no ar uma camisa do Flamengo que foi lançada por alguém na multidão presente no local.

O gesto foi rápido e gerou um momento de curiosidade. Ao receber a peça, o Papa perguntou a colaboradores se a camisa seria do Milan, tradicional clube italiano. A dúvida ocorreu porque os dois times utilizam cores semelhantes, vermelho e preto, conhecidas como rubro-negras.

A praça reunia milhares de fiéis para a audiência semanal, entre eles um grande número de brasileiros. Durante o encontro, o Papa dirigiu uma saudação especial aos peregrinos de língua portuguesa, com destaque para os grupos vindos do Brasil.

“Dou as boas-vindas aos peregrinos de língua portuguesa presentes na Audiência de hoje, de modo especial aos grupos provenientes do Brasil. Obrigado por estarem aqui, entre tantos outros fiéis vindos de todo o mundo. Quando regressarem aos seus países, guardem esta experiência de unidade e, movidos pela Caridade de Cristo, sejam sempre homens e mulheres que buscam a comunhão e a paz. Deus os abençoe!”

