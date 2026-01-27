Ter, 27 de Janeiro

Futebol

Papa Leão XIV recebe camisa do Sport; confira vídeo

Pontífice recebeu o presente durante encontro com a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil)

Papa Leão XIV recebe camisa do SportPapa Leão XIV recebe camisa do Sport - Foto: Reprodução/Vatican News

De Leão para Leão. Durante um encontro com religiosos na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), no Vaticano, o Papa Leão XIV recebeu do padre Antônio Diêgo Santos uma camisa do Sport. O encontro também contou com a presença de Dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife.

 

Fã de beisebol e torcedor do Chicaco White Sox, dos Estados Unidos, o Papa nunca confirmou se tem algum clube do coração também no futebol, embora alguns apontem que ele tem simpatia pela Roma, da Itália, e pelo Alianza Lima, do Peru.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Vatican News em português (@vaticannewspt)

