A- A+

Futebol Papa Leão XIV recebe camisa do Sport; confira vídeo Pontífice recebeu o presente durante encontro com a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil)

De Leão para Leão. Durante um encontro com religiosos na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), no Vaticano, o Papa Leão XIV recebeu do padre Antônio Diêgo Santos uma camisa do Sport. O encontro também contou com a presença de Dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife.





Fã de beisebol e torcedor do Chicaco White Sox, dos Estados Unidos, o Papa nunca confirmou se tem algum clube do coração também no futebol, embora alguns apontem que ele tem simpatia pela Roma, da Itália, e pelo Alianza Lima, do Peru.

Veja também