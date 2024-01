A- A+

Declaração Papu Gómez afirma que argentinos comemoraram eliminação do Brasil na Copa do Catar Seleção brasileira parou nas quartas após perder para a Croácia na disputa de pênaltis

Campeão da Copa do Mundo do Catar, o meio-campista Papu Gómez confessou que os argentinos celebraram quando o Brasil acabou eliminado no torneio, para a Croácia, em disputa de pênaltis nas quartas de finais. Durante entrevista ao portal italiano Cronache Di Spogliatoio, ele admitiu que a festa ocorreu por conta de os jogadores temerem um eventual duelo entre as seleções.

"[Brasil] Era o único time que temíamos. Com os outros tínhamos confiança de que poderíamos vencer. Quando jogaram contra a Croácia, celebramos o gol. Vimos os pênaltis pouco antes do aquecimento e comemoramos como se fosse o nosso jogo", afirmou Gómez.

O jogador também lembra que chegou a perder as esperanças do título quando, já nos acréscimos do segundo tempo da prorrogação da decisão, quando o jogo contra a França estava empatado e um gol muito provavelmente resolveria a partida.

No lance, no entanto, o goleiro argentino Dibu Martínez defendeu o chute cruzado de Kolo Muani e manteve os argentinos no jogo.

"A defesa de Dibu? Foi uma loucura total", comemorou Gómez. "Quando vi a bola passar na frente de Otamendi, pensei: 'Acabou'. O banco francês também estava pronto para comemorar. Mas aí ele fez aquela defesa. Sensacional."

Ele também lembrou um canto entoado pelos argentinos durante as cobranças de pênaltis dos jogadores franceses. “Gritamos 'Kiricocho' para todo mundo, porque é o grito com o qual tentamos dar azar ao rival.”

Papu Gómez, atualmente no Monza, da Itália, testou positivo para uma substância proibida em exame realizado em novembro de 2022, dias antes da Copa do Mundo, quando ainda atuava pelo Sevilla. O exame foi feito em um treinamento do clube espanhol quando os médicos chegaram de surpresa para realizar um controle de antidoping.

Segundo a versão de Papu Gómez, ele havia tido uma noite mal dormida e tomou um remédio de um de seus filhos sem consultar antes os médicos do Sevilla, clube pelo qual atuava na ocasião.

Veja também

MMA Quem é o lutador que perdeu movimentos das pernas e de um braço após sofrer lesão em treino