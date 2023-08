Paquetá e Luiz Henrique são convocados para serem ouvidos pela CPI da Manipulação no Futebol

A- A+

Nesta quarta-feira (23), foi aprovado pela CPI da Manipulação no Futebol a convocação para depoimentos dos atletas Lucas Paquetá, do West Ham-ING, e de Luiz Henrique, do Real Bétis- ESP. Os dois jogadores passaram a ser investigados após um grande volume de apostas casadas envolvendo duas partidas disputadas no mesmo dia: uma pela Premier League e outra por LaLiga.

Na última segunda-feira (21), o deputado pernambucano e relator da CPI, Felipe Carreras, registrou o pedido de convocação dos jogadores, devido aos indícios de que pessoas próximas aos atletas fizeram apostas em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, na casa de apostas Betway - patrocinadora do West Ham.

No dia em questão, tanto Paquetá e Luiz Henrique foram advertidos com cartão amarelo. As partidas aconteceram em abril. Na Inglaterra, o West Ham ficou no 1x1 com o Aston Villa, e Paquetá foi advertido no segundo tempo. Na Espanha, Luiz Henrique entrou aos 12 minutos da segunda etapa diante do Villareal e recebeu o amarelo aos 43.

Devido o início da temporada europeia, e por estarem com seus respectivos clubes, os atletas devem participar da comissão por vídeo-chamada. Os atletas não são obrigados a participar e podem enviar representantes no lugar.

Fora da seleção

Por conta da investigação, Lucas Paquetá foi "preservado" por Fernando Diniz e não teve o seu nome convocado para as primeiras rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Já Luiz Henrique teve o seu nome retirado da listagem da seleção olímpica.

Veja também

Sport Contra Ituano, Juba se despede do Sport como líder de participações em gols na temporada