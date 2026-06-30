Paquetá tem lesão confirmada e pode desfalcar Brasil no restante da Copa do Mundo

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Lucas Paquetá saiu machucado no início da etapa final da vitória do Brasil por 2 a 1 sobre o Japão na Copa do Mundo de 2026 e hoje, terça-feira, 30, teve lesão confirmada pela CBF. Com isso, o meio-campista corre risco de não atuar nas oitavas de final do próximo domingo, 5, contra Costa do Marfim ou Noruega.



O problema é na região posterior da coxa esquerda, região que ele já sentia dores desde o início do primeiro tempo. De acordo com a entidade, ele seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhando pela equipe médica da seleção, procedimento parecido com o de Raphinha, lesionado no duelo com o Haiti.



No caso do ponta, o problema foi na coxa direita. Ele não foi cortado e faz tratamento para tentar jogar nas quartas de final, caso o Brasil avance. Assim, seria possível ‘estimar’ uma volta para Paquetá, que poderia ser, por exemplo, em uma potencial semifinal, mas nada confirmado.





Endrick foi o escolhido para substituir o meio-campista no jogo com o Japão, mas o Brasil perdia por 1 a 0 e Carlo Ancelotti precisou mudar o esquema. Um potencial substituto em condições normais é o volante Danillo Santos, bem como recuar Matheus Cunha e escalar um novo centroavante.



A lesão de Paquetá também abre certo espaço para Neymar, que apesar de ter entrado como atacante pelo lado esquerdo contra a Escócia, visto seu mapa de calor naquela partida, atua mais centralizado pelo Santos e consegue exercer as funções de meia-armador.



O Brasil volta a campo no dia 5 de julho para enfrentar o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega pelas oitavas de final. Se continuar avançando, pode encarar a Argentina em clássico sul-americano nas semifinais. Confira o chaveamento.

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