Para decisão diante São Bernardo, Náutico vendeu mais de 11 mil ingressos até agora

Para a última partida da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, diante do São Bernardo, no estádio dos Aflitos, o Náutico chegou, até o momento, aos 11.628 ingressos vendidos.

Neste sábado (26), às 16h, o Timbu precisa vencer para avançar na disputa e continuar sonhando com o acesso à Segundona. Caso confirme a vitória, o Timbu poderá encerrar a primeira fase até na sexta colocação.

Fora do G8, o Náutico se encontra na nona colocação com 26 pontos, dois atrás do próprio São Bernardo. Para o Alvirrubro, só a vitória interessa e o clima para o duelo é de mata-mata. Para alcançar a classificação, o clube pernambucano precisa encerrar um jejum de cinco jogos sem vencer.

Apesar do mau retrospecto recente e de ter empatado nos dois últimos jogos em casa, o Náutico tem a sexta melhor campanha como mandante. Foi nos Aflitos que conquistou 18 pontos da sua atual campanha.

10 mil ingressos vendidos? NÃO! Já somos 11.628 alvirrubros e alvirrubras garantidos no Caldeirão no próximo sábado.



BORA PROS AFLITOS, MINHA TORCIDA!



Ingressos pra sócios: https://t.co/IhSiRkND95

Ingressos para o público geral: https://t.co/eS8hsmVmNx pic.twitter.com/US7TC0Bhof — Náutico (@nauticope) August 23, 2023

Com a perspectiva de um dos melhores públicos do ano, o zagueiro Richardson enxerga na presença da torcida um impulso a mais para o duelo.

"Sabemos que a força do torcedor é muito importante para a gente, eles são nosso 12º jogador. Quando o estádio está lotado é difícil ganhar da gente. Que os torcedores possam estar comprando essa briga com a gente, para que possamos fazer um excelente trabalho e sair coroado com a classificação", disse o defensor alvirrubro.

