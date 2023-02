A- A+

Futebol Para ajudar em pagamento de dívidas, Náutico estuda alugar parte do CT Timbu pontuou os principais detalhes da proposta, que agora segue para votação no Conselho Deliberativo. Se aprovada, será apreciada ainda em Assembleia Geral de Sócios

O Náutico comunicou nesta sexta (3) que firmou um acordo com o Grupo Mateus, empresa com operações no varejo de supermercado e outros segmentos comerciais, para a locação de um espaço do Centro de Treinamento Wilson Campos. A exploração do grupo será por um período de 20 anos.



O clube pontuou os principais detalhes da proposta, que agora segue para votação no Conselho Deliberativo. Se aprovada, será apreciada ainda em Assembleia Geral de Sócios.





Principais pontos:



- O CT Wilson Campos possui 54 hectares e a área locada ao Grupo Mateus será de três hectares. Este espaço será a parte frontal do CT, voltada para as margens da BR-101. O acesso lateral será mantido, assim como todos os campos, hotel e alojamento da base;



- Esta locação irá gerar R$ 130 mil por mês de aluguel, a ser corrigido ano a ano, por um período de 20 anos. O contrato poderá ser renovado por mais 20 anos;



- Esta operação não se trata de uma venda de patrimônio, mas sim de um aluguel, como já acontece em outras áreas do clube. O principal exemplo é o da cafeteria Deltaexpresso, na sede. A diferença para este modelo é de que haverá uma construção de grande porte pelo locatário;



- Todo dinheiro arrecadado por essa locação será destinado exclusivamente para o pagamento do passivo do clube;



- Ao final do contrato 20 anos, toda estrutura construída pelo Grupo Mateus será de propriedade do Náutico, gerando assim um acréscimo de patrimônio que é tão relevante quanto o valor financeiro total ao final deste período.

