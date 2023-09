Para continuar fazendo história, Fortaleza visita o Corinthians pela Sul-Americana

A- A+

Primeiro clube nordestino a chegar em uma semifinal de Sul-Americana, o Fortaleza tem nesta terça-feira (26) a primeira batalha para chegar à decisão. Diante do Corinthians, na Neo Química Arena, às 21h30, o Laion aposta no retrospecto recente para conquistar bom resultado no jogo de ida e encaminhar a passagem a Maldonado, no Uruguai, local da final da competição.

Depois de julho, que colocou algumas dúvidas na cabeça do torcedor tricolor, por ter sido derrotado três vezes seguidas - diante do Cuiabá, Palmeiras e Bragantino -, os dois meses seguintes se mostraram muito bons para o Fortaleza. Neste recorte de agosto até o momento, a equipe do técnico Vojvoda atuou 11 vezes, saindo vencedora em oito partidas, entre Campeonato Brasileiro e Sul-Americana.

Pelo campeonato nacional, o Leão do Pici é o atual líder do returno. Nas cinco partidas que disputou, conquistou 12 pontos, campanha acima do Palmeiras, Grêmio e até mesmo do Botafogo, primeiro colocado geral da competição.

Para aumentar as expectativas, o Fortaleza também tem bons números em jogos de mata-mata em 2023. Neste ano, foram 16 partidas, com nove vitórias, quatro empates e apenas três derrotas, o que dá um aproveitamento de 56,2%. Assim, o otimismo é geral. No embarque do elenco tricolor para São Paulo, os torcedores do clube lotaram o Aeroporto Pinto Martins para deixar o último apoio.

Adversário perigoso

Zé Welison, meio-campista do Fortaleza, se mostrou confiante no momento vivido, mas destacou o duro desafio que terá diante do Corinthians. "Durante esse tempo que eu cheguei aqui, a equipe vem crescendo muito de rendimento e quebrando vários tabus. Vamos continuar dando o nosso melhor para seguir quebrando. Será um jogo muito difícil. A equipe do Corinthians é forte dentro de casa. Mas vamos nos preparar para colocar em prática o que o professor tem para nós", disse o volante.

Apesar de um ano irregular, com mais momentos baixos do que altos, o Corinthians é um clube com uma camisa pesada e que também cresce em momentos decisivos, mostrando isso na própria Sul-americana. Depois de cair na fase de grupos da Libertadores, o Alvinegro entrou no mata-mata da "Sula" e vem utilizando a estratégia de fazer a vantagem em casa e segurar o resultado fora.

Contra o Estudiantes-ARG, mesmo levando 30 finalizações durante os 90 minutos, o time paulista foi vazado apenas uma vez. Com o placar agregado igualado, o Corinthians ainda contou com a estrela de Cássio durante as disputas de pênaltis para se classificar.

