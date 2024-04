Para duelo contra o ABC fora de casa, Náutico terá que vencer para interromper sequência negativa

A- A+

Em partida válida pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico vai a Natal para enfrentar o ABC, neste sábado (27), às 17h, no Frasqueirão.

Jogando fora de casa, o Timbu entra em campo para buscar a vitória e interromper a sequência negativa contra o seu adversário. O Náutico não vence o ABC no Frasqueirão desde julho de 2017, quando bateu o Alvinegro por 1 a 0 na Série B daquele ano, com gol marcado por Gilmar.

Desde então, foram três jogos entre as equipes no mesmo estádio, todos vencidos pela time da Frasqueira.

Em caso de vitória do Alvirrubro, outra sequêcia negativa será quebrada. A equipe pernambucana não vence o Elefante desde agosto de 2018, quando fez 2 a 0 com gols de Ortigoza e Luiz Henrique, em partida válida também pela Série C, na Arena de Pernambuco.

Apesar do jejum de vitórias, ao todo, o Timbu tem um retrospecto favorável ao seu favor. As duas equipes se enfrentaram 27 vezes, com 12 vitórias do Náutico, sete vitórias do ABC e oito empates entre os clubes.

O clube da capital pernambucana também leva vantagem no saldo de gols. São 45 marcados contra 37 sofridos.

Confira o retrospecto completo dos confrontos entre Náutico e ABC:

16/11/1972 - ABC 3 x 4 Náutico (Série A)

12/09/1976 - ABC 1 x 1 Náutico (Série A)

10/10/1976 - Náutico 2 x 1 ABC (Série A)

04/05/1978 - Náutico 4 x 2 ABC (Série A)

11/01/1981 - ABC 2 x 2 Náutico (Série B)

20/09/2000 - Náutico 2 x 0 ABC (Série B)

08/02/2001 - Náutico 3 x 2 ABC (Copa do Nordeste)

04/04/2001 - Náutico 2 x 2 ABC (Copa do Brasil)

11/04/2001 - ABC 2 x 0 Náutico (Copa do Brasil)

18/08/2001 - Náutico 4 x 0 ABC (Série B)

10/10/2001 - ABC 1 x 1 Náutico (Série B)

03/02/2002 - ABC 0 x 1 Náutico (Copa do Nordeste)

23/06/2010 - ABC 4 x 1 Náutico (Copa do Nordeste)

25/06/2011 - ABC 1 x 0 Náutico (Série B)

27/09/2011 - Náutico 2 x 0 ABC (Série B)

29/07/2013 - ABC 1 x 2 Náutico (Copa Ecohouse)

03/06/2014 - ABC 1 x 1 Náutico (Série B)

11/10/2014 - Náutico 2 x 1 ABC (Série B)

27/06/2015 - ABC 3 x 3 Náutico (Série B)

04/07/2017 - ABC 0 x 1 Náutico (Série B)

20/10/2017 - Náutico 1x2 ABC (Série B)

02/06/2018 - ABC 2 x 0 Náutico (Série C)

04/08/2018 - Náutico 2 x 0 ABC (Série C)

28/04/2019 - ABC 2 x 0 Náutico (Série C)

29/06/2019 - Náutico 1 x 1 ABC (Série C)

27/02/2020 - Náutico 1 x 1 ABC (Copa do Nordeste)

26/03/2023 - ABC 3 x 1 Náutico (Copa do Nordeste)

