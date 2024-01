Para encaminhar classificações, Santa Cruz e Sport entram em campo pela Copinha

A- A+

Depois de estrearem com vitórias na Copa São Paulo de Futebol Júnior, Santa Cruz e Sport voltam a entrar em campo pela principal competição de base do Brasil neste domingo (7). Pelo grupo 16, o Tricolor encara o Capivariano, às 13h. Já pelo grupo 23, o Rubro-negro tem confronto marcado com o Santo André, às 15h.

Com transmissão do canal Futebol Paulista, no YouTube, o Santa Cruz pode garantir sua classificação à próxima fase de forma antecipada. Se vencer o Capivariano, em Porto Feliz, a Cobra Coral chegará aos seis pontos, deixando o adversário zerado na tabela a uma rodada do fim da primeira fase.

Além disso, no outro jogo do grupo, basta o Desportivo Brasil não perder para o Rio Branco-AC, em duelo marcado para as 15h15, que o Santa carimba sua ida ao mata-mata.

Sport na mesma situação

O Sport tem um cenário igual ao do Santa Cruz. No entanto, já entrará em campo em Itaquaquecetuba ciente da possibilidade de avançar ou não de fase. Isso porque, às 12h45, o Aster-ES encara o Cruzeiro-AL. Caso a equipe capixaba não perca para a alagoana, basta o Leão derrotar o Santo André para assegurar uma vaga na segunda fase.

O confronto entre Sport e Santo André será transmitido pelo SporTV.

