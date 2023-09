Para espantar crise, Sport busca se recuperar na Série B contra o Botafogo-SP

A- A+

Ao longo dos últimos dias, o Sport viu o muro da Ilha do Retiro ser pichado, além de lidar com uma uniformizada protestando contra os jogadores na porta do CT José de Andrade Médicis, em Paratibe. O clube já acumula três tropeços consecutivos na temporada. Até por isso, em meio à impaciência dos rubro-negros, iniciar setembro com um resultado positivo pode significar reatar o bom relacionamento com o torcedor e recuperar a confiança na briga pelo acesso.

Neste domingo (3), às 18h, o Leão visita o Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz, pela 26ª rodada. Com 45 pontos, o Sport tem visto os times de fora do G-4 encostarem no grupo de acesso. Antes das derrotas seguidas para Guarani e Ituano, a distância leonina para o 5º colocado era de seis pontos. Agora, apenas um ponto separa os pernambucanos do Juventude.

A partida em Ribeirão Preto será a primeira do Sport após a saída de Luciano Juba para o Bahia. Na formação inicial, fica a dúvida de quem será o substituto do ex-camisa 46. No adeus contra o Ituano, Juba atuou como lateral-esquerdo. Na ocasião, Enderson Moreira optou por acionar Jorginho mais aberto no ataque. Contra o Botafogo-SP, porém, há a expectativa de que Peglow possa figurar entre os homens de frente.

Outra dúvida, esta que vem tirando o sono do treinador rubro-negro, é quem acionar na lateral esquerda. Apesar de Felipinho ter retornado aos trabalhos com o elenco, depois de ser liberado pelo departamento médico, o camisa 6 deve iniciar a partida no banco de reservas pela falta de ritmo. Com isso, Roberto Rosales pode fazer seu primeiro jogo como titular. Apesar de ser lateral-direito de origem, o venezuelano também faz a função do lado contrário. No empate com o Tombense, inclusive, entrou no decorrer do duelo para preencher o espaço.

"Minha mentalidade é ajudar a equipe onde tiver que jogar. Seja pela direta, pela esquerda, ou se tiver que ficar no banco, também vou apoiar a equipe. No final, conseguir o objetivo é o melhor para todos, é o mais importante. Tento dar o melhor de mim e espero que seja assim em todas as partidas", declarou Rosales.

Adversário em baixa

Atual 12º colocado, com 34 pontos, o Tricolor não sabe o que é vencer na Segundona há sete jogos. São quatro empates e três derrotas. Também em casa, na última rodada a Pantera não saiu do zero com o ABC.

Ficha técnica

Botafogo-SP

Matheus Albino; Thássio, Diogo Silva, Márcio Silva e Patrick Brey; Tárik, Pedro Rodrigues, Guilherme Madruga e Osman; Jonas Toró e João Veras. Técnico: Marcelo Chamusca.

Sport

Renan; Ewerthon, Thyere, Sabino e Roberto Rosales; Ronaldo, Fábio Matheus e Alan Ruiz (Jorginho); Edinho (Labandeira), Peglow e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Local: Estádio Santa Cruz (Ribeirão Preto/SP)

Horário: 18h

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Tiago Augusto Kappes Diel (ambos do RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa/RS)

Transmissão: Band e Premiere.

