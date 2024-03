A- A+

Copa do Brasil Para espantar vexames recentes, Sport visita o Trem-AP, pela primeira fase da Copa do Brasil Partida acontece às 21h30 desta quarta-feira (28), no Zerão, em Macapá; Leão avança com um empate

No Campeonato Pernambucano e na Copa do Nordeste, o Sport vai muito bem, obrigado. Nesta quarta-feira (28), porém, o Rubro-negro busca dar ênfase à boa fase em uma nova competição na temporada: a Copa do Brasil. Mirando se livrar de pesadelos colecionados recentemente no torneio, o Leão visita o Trem-AP, no Estádio Zerão, às 21h30 (de Brasília), pela primeira fase.

De acordo com o regulamento da Copa do Brasil, o Sport precisa de apenas um empate para se classificar e garantir R$ 1,47 milhão. O adversário da próxima fase sai do confronto entre Murici-AL e Confiança-SE, que também se enfrentam nesta quarta, às 19h30, em Alagoas.

Retrospecto recente não agrada

No ano passado, o Sport foi beneficiado pela classificação do Fortaleza à Libertadores, herdando a vaga na terceira fase da Copa do Brasil por ter sido vice-campeão do Nordestão em 2022. Na oportunidade, após eliminar o Coritiba, acabou caindo para o São Paulo nas quartas de final. Mas, nas quatro ocasiões anteriores onde disputou a primeira fase do mata-mata, os rubro-negros ficaram pelo caminho para oponentes piores colocados no ranking da CBF: Tombense (2019), Brusque (2020), Juazeirense (2021) e Altos (2022).

Nesta edição, por exemplo, equipes como Cruzeiro e Coritiba já foram eliminadas para Sousa-PB e Águia de Marabá-PA, respectivamente. Fatos que também deixam o Sport em alerta para o confronto perante o Trem. "Alguns times que eram favoritos já foram eliminados, então a gente sabe que será um jogo difícil. Mas temos consciência do nosso potencial, da força do Sport, e vamos entrar para se classificar, fazer um bom resultado", contou o goleiro Caíque França.

Força máxima

Após poupar a equipe considerada titular na derrota por 1x0 para o Náutico, no último final de semana, nos Aflitos, Mariano Soso mandará a campo o que tem de melhor para voltar para Recife com a classificação na bagagem. A principal baixa do treinador segue sendo o atacante Zé Roberto, que passou por procedimento cirúrgico na mão e só volta às atividades em meados de março.

Diante da Locomotiva, o treinador leonino deverá repetir pela primeira vez uma escalação no ano. Aquela que teve a melhor atuação, inclusive. Apesar do empate em 1x1, foi perante o Fortaleza que o Sport apresentou seu melhor futebol em 2024. Com isso, a tendência é que o Leão atue com Lucas Lima e Alan Ruiz na construção e apenas dois homens no ataque.

Ficha técnica

Trem-AP

Vitor Luiz; Foguete, Daniel Felipe, Diego Bispo e Alexandre Pinho; Tácio, Dudu, Neto e Silvio; Rafael Barros e Polaco. Técnico: Sandro Macapá.

Sport

Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Felipinho; Felipe, Fabricio Domínguez e Alan Ruiz; Lucas Lima, Gustavo Coutinho e Romarinho. Técnico: Mariano Soso.

Local: Estádio Zerão (Macapá/AP)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Ricardo Júnio de Souza (ambos de MG)

Transmissão: Amazon Prime.

