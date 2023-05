Para manter bom momento, Sport visita o Ituano, pela 6ª rodada da Série B

A- A+

Com dois jogos a menos que as demais equipes na Série B, a meta do Sport é seguir subindo na tabela de classificação. Depois de dois compromissos seguidos dentro de casa, onde acumulou 100% dos pontos disputados, o Rubro-negro vai a Itu, onde na noite deste domingo (14) visita o time do Ituano, em duelo válido pela 6ª rodada da competição nacional. A bola rola no Novelli Júnior às 20h30. Enquanto o Leão iniciou a rodada na 8ª colocação, com sete pontos, os donos da casa vêm duas posições abaixo, com seis pontos conquistados, mas com todas as cinco partidas realizadas até o momento.

A principal dúvida de Enderson Moreira para a partida era se deveria ou não poupar algumas peças do time de olho na Copa do Brasil. Apesar da Série B ser o principal objetivo do Sport na temporada, o treinador esclareceu que só viajaria para Itu aqueles que estivessem aptos fisicamente em meio a sequência pesada de jogos do clube.

"Não podemos abrir mão da Série B, é uma competição alvo nossa. Temos pouco recurso para amenizar as situações. Não vamos dando chances para os atletas se recuperarem em todos os aspectos. É só joga, joga, joga... Até alguém não aguentar, a coisa não fluir. Não temos tempo de recuperação", enfatizou o técnico.

Na quarta-feira, o Leão encara o São Paulo, às 20h, na Ilha do Retiro, pelas oitavas de final do mata-mata nacional, e o treinador rubro-negro só deverá ter um dia para treinar a equipe visando o duelo. Isso porque, a logística para encarar o Ituano não é das mais simples. Com o confronto terminando no fim da noite deste domingo, a tendência é que o elenco leonino só desembarque no Recife na tarde de segunda.

Depois de perder o confronto com o Guarani por estar com dores no joelho, o meia Jorginho retornou ao time titular contra o Tombense e foi o cara da partida. O camisa 10 marcou dois gols e deu uma assistência. Descansado em relação aos demais companheiros, deve estar entre os titulares no Novelli Júnior.

Outro destaque perante os mineiros foi o goleiro Renan. O arqueiro teve papel fundamental para que o Sport saísse de campo com os três pontos no último meio de semana. Provável dono da posição em Itu, Renan projetou o confronto deste domingo.

"Será um jogo difícil. A Série B é um campeonato complicado e você precisa estar muito focado, determinado para buscar os resultados. A expectativa é boa, pois sabemos que estamos vindo de uma vitória importante, que nos dá confiança. Mas precisamos estar atentos e dispostos a buscar a vitória", salientou.

Ficha técnica

Ituano

Jefferson Paulino; Pacheco, Frazan, Carlão e Mário Sérgio; Marthã, Lucas Siqueira e Eduardo Person; Bruno Xavier, Quirino e Hélio Borges. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Sport

Renan; Ewerthon, Thyere, Sabino e Cariús; Ronaldo, Fabinho e Jorginho; Edinho, Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Estádio: Novelli Júnior (Itu/SP)

Horário: 20h30

Árbitro: Léo Simão Holanda (CE)

Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Fernanda Kruger (MT)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Transmissão: SporTV e Premiere.

Veja também

FINAIS DA NBA Finais de Conferência da NBA: saiba as datas dos confrontos e as trajetórias dos times envolvidos