Para o confronto contra o São José, Dado pode ganhar os retornos de Souza e Jael

Desfalques na derrota para o Manaus na estreia da Série C, Souza e Jael devem retornar como opções para o técnico Dado Cavalcanti, para a partida do próximo sábado (6), contra o São José, nos Aflitos. Juntos, os atletas são responsáveis por 11 dos 39 gols do Náutico na temporada.

Titular e um dos capitães do elenco, Souza anotou sete gols em 2023 e é o artilheiro alvirrubro. Na última partida do camisa 8 diante do Cruzeiro, pela Copa do Brasil, o meia atuou todos os 90 minutos. Contudo, ao longo da semana, o atleta apresentou cansaço muscular e a comissão médica decidiu preservar o jogador. Segundo Múcio Vaz, médico do Náutico, além da fadiga, a longa viagem para Manaus também foi um fator decisivo para a não utilização do atleta.

Na mesma partida do torneio nacional, Jael sentiu um incomodo na coxa e saiu ainda no primeiro tempo de jogo. O centroavante iniciou a temporada na reserva, mas aos poucos foi tomando a vaga que era de Júlio. O camisa 99 anotou quatro gols até o momento.

Segundo a assessoria do clube, os atletas estão treinando normalmente e participaram das movimentações com bola nesta quinta-feira (4), no CT Wilson Campos. A expectativa é que os dois atletas estejam aptos para o confronto contra o São José, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, nos Aflitos.

- Retornando aos poucos -

Lesionado na disputa da Série B de 2022, o lateral-direito Bryan começou a ser reintroduzido aos gramados. Segundo Múcio Vaz, o atleta está sendo liberado para fazer atividades leves neste momento. Com a camisa do Timbu, o jogador teve duas graves lesões de joelho.

