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Série C "Para o Santa tudo é difícil", declara Cristian de Souza após empate heroico contra o Floresta Treinador coral destaca trabalho de bola parada e convoca torcida para possível jogo do acesso

Os 90 minutos não foram tudo aquilo que Cristian de Souza planejou para a equipe, mas o treinador não deixou nenhuma carta sem utilizar e foi recompensado pela insistência. Neste sábado (26), após o empate dramático em 1x1 diante do Floresta, fora de casa, o treinador do Santa Cruz admitiu as dificuldades, mas celebrou o poder de reação, que deixa a Cobra Coral a um passo do acesso à Série B.

A equipe do Floresta mandou no jogo durante o primeiro tempo, enquanto o Santa tentava se adaptar ao campo de jogo e à proposta adversária. Cristian alertou para a dificuldade de marcar a bola longa adversário nos primeiros 45 minutos.



“Tivemos bastante dificuldades para entender o começo do jogo. O Leston [Júnior] veio com um alternativa de bola longa, nos trouxe dificuldades e a gente se atrapalhou para poder conter, perdemos o primeiro tempo", começou a análise.

Cristian de Souza, treinador do Santa Cruz - Foto: Divulgação/Santa Cruz

Começando atrás no placar, o Santa tinha a necessidade de buscar o resultado para não se complicar no quadrangular. O treinador tentou várias alternativas dentro de campo para complicar o adversário.

"O segundo tempo, a gente tentou de tudo. Esgotamos todo o nosso repertório de mexidas táticas, variações de sistema, trocamos quatro ou cinco vezes de sistema tático; terminamos o jogo com três meias e três atacantes, tentamos de tudo para desorganizar a equipe adversária, que quando larga na frente é muito difícil ser batida, porque é organizada e bem treinada", explicou.

Trabalho

Ainda assim, o trabalho recompensou o Santa Cruz. Já na reta final do jogo, Renato acertou uma bela cobrança de falta no ângulo e definiu o placar e mais um ponto rumo ao acesso.

"É aquilo que nós treinamos bastante. É o nosso décimo gol de bola parada, o Renato é um exímio cobrador, temos outros, mas foi uma batida perfeita. O Renato vem sendo decisivo para nós", celebrou.



Precisando de um ponto para conquistar o acesso à Segunda Divisão, o Santa volta a campo no próximo sábado (03), às 17h, na Arena de Pernambuco, contra o Maringá. Mais de 21 mil ingressos já foram vendidos para a decisão.



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