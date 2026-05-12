A- A+

COPA DO MUNDO Para que serve a pré-lista? Entenda por que Neymar ainda não está garantido na Copa Documento enviado pela CBF à Fifa funciona como etapa obrigatória antes da convocação final

A presença de Neymar na pré-lista enviada pela Confederação Brasileira de Futebol à Fifa para a Copa do Mundo de 2026 mantém o atacante vivo na disputa por uma vaga no Mundial. Mas, ao contrário do que muitos imaginam, isso ainda está longe de significar uma convocação garantida.

A pré-lista é uma exigência administrativa e esportiva da Fifa para todas as seleções classificadas. Cada país precisa enviar uma relação preliminar com no mínimo 35 e no máximo 55 jogadores elegíveis para a competição — incluindo obrigatoriamente ao menos quatro goleiros.

Na prática, a lista funciona como um “grupo ampliado” de possíveis convocados. A relação reúne informações detalhadas dos atletas, como nome completo, número da camisa, dados do passaporte, altura, peso, clube atual e histórico pela seleção.

O documento também ajuda a Fifa a organizar questões logísticas do torneio, como vistos, segurança, credenciamento e comunicação com os clubes dos jogadores.

O ponto mais importante, porém, é outro: apenas atletas presentes nessa relação preliminar podem aparecer na convocação final da Copa. Ou seja, estar fora da pré-lista praticamente elimina qualquer chance de disputar o Mundial. Mas estar dentro dela ainda não garante presença entre os escolhidos de Carlo Ancelotti.

A convocação definitiva da seleção brasileira terá entre 23 e 26 nomes. Isso significa que cerca de metade dos atletas presentes na relação preliminar acabará cortada antes do anúncio oficial. No caso de Neymar, a inclusão tem peso simbólico importante. O camisa 10 segue sendo monitorado pela comissão técnica mesmo após quase três anos marcados por lesões graves e problemas físicos.

Neymar está presente na pré-lista enviada pela CBF para a FIFA. Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP

Maior artilheiro da história da seleção brasileira, com 79 gols, Neymar não atua pelo Brasil desde outubro de 2023, quando sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo.

Desde então, passou por cirurgias, novas intervenções médicas e perdeu espaço no futebol saudita antes de retornar ao Santos FC para recuperar ritmo de jogo. Nas últimas semanas, o atacante voltou a ganhar sequência e marcou na vitória sobre o RB Bragantino, justamente em meio à reta final de observações da comissão técnica.

Ancelotti já afirmou publicamente que o desempenho físico será determinante para definir a convocação final. A tendência é que Neymar precise convencer o treinador não apenas pelo histórico, mas principalmente pela capacidade de suportar a intensidade do torneio.

Outro detalhe importante é que a pré-lista também serve como base para substituições por lesão. Caso algum jogador convocado sofra problema médico antes da estreia, a troca obrigatoriamente deverá ocorrer por alguém que esteja na relação preliminar enviada à Fifa. A convocação definitiva da seleção será anunciada no próximo dia 18, no Museu do Amanhã. Até lá, Neymar segue oficialmente vivo — mas ainda longe de garantido — na corrida pela Copa do Mundo.

Veja também