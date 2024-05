A- A+

SPORT Para retomar confiança, Sport terá que quebrar tabu de 16 anos sem vencer o Goiás fora de casa O Esmeraldino será o adversário do Leão na próxima sexta-feira (31), pela Série B do Campeonato Brasileiro

Em um intervalo de quatro dias, o Sport se despediu de duas competições. No dia 22 de maio, foi eliminado na Copa do Brasil pelo Atlético-MG, após vencer o Galo por 1 a 0 na Arena de Pernambuco, mas continuar em desvantagem no placar agregado. Já no dia 26, enfrentando o Fortaleza, sofreu um “apagão”, perdendo por 4 a 1 e sendo eliminado na semifinal da Copa do Nordeste, competição na qual era um dos favoritos ao título.

Não bastasse isso tudo, o Leão acumula duas derrotas consecutivas na Série B, para o Ituano e para o Avaí. Para retomar a confiança na sequência da temporada, o Sport precisará lidar com um tabu: o clube pernambucano não vence o Goiás, seu próximo adversário, há 16 anos.

As duas equipes se enfrentam na próxima sexta-feira (31), às 21h30, no estádio Hailé Pinheiro, pela 8ª rodada da Série B. Vale ressaltar que o Rubro-negro está com um jogo a menos, pois teve a partida contra o CRB adiada.

Histórico negativo

Sport e Goiás já se enfrentaram em 31 jogos. São 12 vitórias para o Rubro-negro, 14 triunfos para o Verdão e cinco empates entre as equipes. No entanto, a desvantagem para o clube pernambucano não para por aí: o Leão não vence o Goiás fora de casa há 16 anos. A última vitória aconteceu em julho de 2008, pelo Brasileirão, por um placar de 2 a 1.

Desde então, os clubes duelaram em Goiânia cinco vezes, com três derrotas do Leão e dois empates. A partida mais recente aconteceu em 2020, também pelo Brasileirão. Na ocasião, o Sport foi derrotado por 1 a 0. Pela Série B, as equipes se enfrentaram pela última vez em 2011, com o Goiás vencendo os dois jogos.

Confira os resultados dos últimos cinco confrontos entre as equipes:

26/12/2020 - Goiás 1 x 0 Sport (Série A)

06/09/2020 - Sport 2 x 1 Goiás (Série A)

10/09/2015 - Goiás 1 x 0 Sport (Série A)

04/06/2015 - Sport 1 x 0 Goiás (Série A)

22/10/2014 - Sport 0 x 1 Goiás (Série A)

Caso vença o Esmeraldino, o Sport chegará aos 15 pontos e retornará ao G4 já nesta rodada, ultrapassando o próprio Goiás na tabela. Atualmente, o Leão ocupa a quinta colocação, com 12 pontos conquistados em seis jogos. Já os goianos somam 14 pontos e estão duas posições acima.



