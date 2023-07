A- A+

Futebol Para retomar o topo, Sport busca vitória diante do Mirassol neste domingo (9) Leão é o vice-líder da Série B, com 31 pontos, e está invicto jogando na Ilha do Retiro na competição

Não há lugar como o nosso lar. Vindo de uma derrota por 2x0 para o CRB, no Rei Pelé, na rodada anterior da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport volta a campo neste domingo (9), em casa, na Ilha do Retiro, para enfrentar o Mirassol. Vice-líder, com 31 pontos, o Leão pode retomar a dianteira do torneio em caso de triunfo. O Vila Nova, atual dono da liderança, só joga segunda (10), perante o Vitória, no OBA.



O Sport tem aproveitamento de 100% atuando como mandante na Série B. São oito vitórias em oito jogos. Por outro lado, o Mirassol é um adversário de extremos. Nos sete duelos que teve longe de casa, o time não empatou. Foram três vitórias e quatro derrotas.



“É um adversário difícil. Enfrentaremos uma equipe bem treinada, montada, com boas ideias. Será um jogo bom contra uma equipe que joga também, que cria muito. É um duelo de seis pontos porque eles também são postulantes ao G4. Estaremos bem concentrados”, afirmou o técnico do Sport, Enderson Moreira. Os paulistas estão em sexto, com 25.



Para o confronto, a dúvida é se Enderson contará com os atletas que ficaram fora do jogo passado por conta de problemas musculares, casos do zagueiro Sabino, do meia Jorginho e do atacante Vagner Love. Em contrapartida, os volantes Ronaldo e Fábio Matheus cumpriram suspensão automática e estão liberados para o confronto.



"Eu fico feliz em ficar apto novamente e espero ajudar meus companheiros dentro de campo. Fábio é um menino de coração bom, um craque de bola que aos poucos vem pegando minutagem. Ele vem sendo bem cuidado e é um moleque que tem muito futuro pela frente", afirmou Ronaldo.



Com uma indisposição gástrica, o goleiro Renan deixou o jogo passado contra o CRB, mas não deve ser problema para encarar os paulistas. O substituto, Jordan, falhou de forma bizarra no lance do segundo gol dos alagoanos, em bola recuada de Luciano Juba em que o ex-atleta do Santa Cruz não dominou e viu a rede balançar.





Chegadas e saídas



Idas e vindas no Sport nos últimos dias. O centroavante Kayke deixou o clube e acertou com a Chapecoense. Matheus Vargas está próximo de reforçar o Juventude. Já Luciano Juba, com pré-contrato assinado com o Bahia, pode fazer sua despedida pelo Leão perante os paulistas.

Por outro lado, o meia-atacante argentino Alan Ruiz foi oficializado pelo Leão, assim como o atacante Peglow, ex-Internacional.



"Estamos atentos ao mercado, nas possibilidades. O setor que estamos mais ligados é um pouco mais do meio para frente. Passamos um período agora com lesões. Para trás, a gente acha que tem um elenco bem formatado", disse Enderson.



Ficha técnica



Sport



Renan; Ewerthon, Rafael Thyere, Chico e Igor Cariús; Ronaldo, Fabio Matheus e Jorginho (Pedro Martins); Luciano Juba, Edinho e Fabrício Daniel. Técnico: Enderson Moreira



Mirassol



Alex Muralha; Lucas Ramon, Thalisson Kelven, Luiz Otávio e Guilherme Biro; Danielzinho, Gabriel e Chico Kim; Negueba, Kauan e Fernandinho. Técnico: Mozart



Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 18h

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG). Assistentes: Celso Luiz da Silva e Leonardo Henrique Pereira (ambos de MG)

Transmissão: Premiere FC, SporTV, Band

