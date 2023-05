A- A+

Série B Para se aproximar do G-4, Sport recebe o Tombense em jogo atrasado da 4ª rodada da Série B Bola rola às 21h30, na Ilha do Retiro ainda sem público

Com a Série B e a Copa do Brasil como competições a serem disputadas daqui para a frente, o Sport começa a 'ficar em dia' com a Segundona na noite desta quarta-feira (10). Depois de ter alguns compromissos adiados devido às finais do Estadual e do Nordestão, o Leão recebe o Tombense, às 21h30, na Ilha do Retiro, ainda sem público. O duelo é válido pela 4ª rodada do campeonato nacional. Atualmente, o Rubro-negro é o 14º colocado, com três pontos. Mesma pontuação dos mineiros, que vêm logo atrás na tabela, mas com dois jogos a mais que os pernambucanos.

Depois de vencer o Guarani com autoridade, o Sport vai para o segundo jogo consecutivo dentro de casa buscando se aproximar da parte superior da tabela. Um resultado positivo joga o Leão para a 7ª posição, ficando a três do Vila Nova, time que abre o G-4. O fator casa, inclusive, tem sido um diferencial a favor dos leoninos. São 32 jogos sem perder na Ilha, com 16 vitórias consecutivas. A última derrota aconteceu em fevereiro do ano passado para o Botafogo-PB.

Para a partida, Enderson Moreira não deve realizar mudanças em relação ao time que bateu o Bugre. Em contato com a reportagem, o médico rubro-negro, Rodrigo Perez, afirmou que o lateral-direito Eduardo seguirá sendo ausência. O jogador ainda se recupera de uma lesão muscular na coxa. Sendo assim, Ewerthon segue no setor.

A dúvida, no entanto, fica sobre o retorno ou não do meia Jorginho. Contra o Guarani, o camisa 10 foi baixa por se queixar de dores no joelho. Nesta terça, o jogador chegou a participar das atividades com o grupo, mas ainda tem presença incerta no confronto. Caso não tenha condições de atuar, Matheus Vargas será o responsável por municiar o trio de ataque formado por Edinho, Juba e Vagner Love.

Adversário vem de tropeços

Na 15ª posição, o Tombense vive momento de instabilidade na Série B. Dos quatro jogos que fez na competição, três foram em casa. Contudo, o time mineiro acumula dois tropeços seguidos em seus domínios. O último, um revés por 1x0, para o Avaí, onde a equipe criou, mas não tinha quem colocasse a bola para dentro. O resultado fez o técnico Marcelo Chamusca lamentar a falta de um camisa 9 à disposição. O treinador não pode contar com Fernandão e Daniel Amorim, referências ofensivas, ambos machucados.

Ficha técnica

Sport

Renan; Ewerthon, Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo Henrique, Fabinho e Matheus Vargas (Jorginho); Edinho, Luciano Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Tombense

Felipe Garcia; Pedro Costa, Wesley, Roger Carvalho e Guilherme Santos; Bruno Silva, Patricio Gregório (Elton), Jaderson, Matheus Frizzo e Egídio; Alex Sandro. Técnico: Marcelo Chamusca.

Estádio: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 21h30

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Gustavo Rodrigues de Oliveira (ambos de SP)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (FIFA/SP)

Transmissão: SporTV e Premiere.

