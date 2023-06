A- A+

Série B Para se consolidar no G-4, Sport visita a Ponte Preta na manhã deste domingo (11) Com 20 pontos, Leão soma quatro vitórias consecutivas na temporada, sendo três na Segundona

Embalado e com a confiança lá em cima, o Sport tem mais um desafio pela Série B do Campeonato Brasileiro. Em confronto realizado mais cedo, às 11h, o time pernambucano entra em campo em Campinas, onde vai visitar a Ponte Preta, neste domingo (11), pela 12ª rodada da competição nacional. Com dois jogos a menos, a equipe comandada por Enderson Moreira iniciou a rodada na 4ª colocação, com 20 pontos. Flertando com a zona da degola, os paulistas estão na 15ª posição, com 11 pontos.

Dono de quatro vitórias consecutivas na temporada, o Sport vai tentar aproveitar o bom momento para encerrar um jejum diante da Ponte. Na condição de visitante, o Leão não derrota a Macaca há cinco jogos. Em 15 confrontos, o Rubro-negro só bateu o Alvinegro em São Paulo uma única vez. Foi em 2015, pela última rodada da Série A, por 1x0. No mais, são dez triunfos da equipe campineira e quatro empates.

A necessidade do resultado positivo longe do Recife se dá, principalmente, pelo equilíbrio que toma conta desta edição da Série B. A diferença entre o Sport e o 9º colocado, Botafogo-SP, é de apenas três pontos. "Não tem um bloco desgarrando. Está muito perto, tanto para cima quanto para baixo. Então é importante nesse momento a gente estar pontuando o máximo possível", afirmou o técnico Enderson Moreira.

Time sem mudanças

Em relação ao time que deve ser mandado a campo, o técnico Enderson Moreira não deve fazer modificações, levando em conta os 11 que iniciaram o compromisso com o Avaí no último meio de semana. A novidade, contudo, pode aparecer no banco de reservas.

De contrato renovado até julho de 2026, o lateral-direito Ewerthon foi liberado após período no departamento médico. No último treino antes da equipe embarcar para São Paulo, o prata da casa participou da movimentação junto aos demais companheiros e está à disposição de Enderson para a partida. Por outro lado, o atacante Wanderson está recuperado de incômodo musculares e treina à parte, enquanto o meia Matheus Vargas foi liberado pelo DM para iniciar a transição física.

Adversário em má fase

Se o Sport busca se consolidar no grupo dos quatro primeiros colocados, a Ponte Preta tenta o resultado positivo neste domingo para se distanciar da zona de rebaixamento. A Macaca vem de dois tropeços consecutivos na Segundona, sendo o último um empate sem gols com o lanterna ABC, em Campinas. Além disso, o time dirigido por Felipe Moreira é detentor do segundo pior ataque da competição. São apenas seis gols anotados em 11 partidas.

Ficha técnica

Ponte Preta

Caíque França; Luiz Felipe, Mateus Silva, Fábio Sanches e Artur; Felipe Amaral, Léo Naldi, Matheus Jesus e Cássio Gabriel; Pablo Dyego e Jeferson Jeh. Técnico: Felipe Moreira.

Sport

Renan; Eduardo, Thyere, Sabino e Felipinho; Fabinho, Ronaldo Henrique e Jorginho; Fabrício Daniel, Vagner Love e Luciano Juba. Técnico: Enderson Moreira.

Estádio: Moisés Lucarelli (Campinas/SP)

Horário: 11h

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (FIFA/RJ)

Assistentes: Michael Correia e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (ambos do RJ)

VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Transmissão: SporTV e Premiere.

Veja também

Futebol Marchiori lamenta queda de rendimento do Náutico em segundo tempo contra o Confiança