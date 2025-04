"Para tratar de Maradona, é preciso estar um passo à frente", diz cirurgião em julgamento

A- A+

Rodolfo Benvenuti é médico há 25 anos. Sua especialidade é cirurgia. Ele mantém uma relação de confiança e amizade com o advogado Victor Stinfale, já que este cuidava da saúde dos pais. Com esse conhecimento, ele acompanhou o advogado e amigo de Diego Armando Maradona à Clínica Olivos quando o craque mundial do futebol foi hospitalizado e operado de um hematoma subdural na cabeça, no início de novembro de 2020, e onde foi decidido transferi-lo para uma casa alugada no bairro privado de San Andrés, em Tigre.

Benvenuti foi a primeira testemunha na décima terceira audiência do julgamento, realizada pelo Terceiro Juizado Criminal (TC) de San Isidro, onde as circunstâncias da morte de Maradona estão sendo debatidas. A audiência começou às 11h27, após um longo atraso em relação ao horário agendado.

Em parte de seu depoimento, Benvenuti falou na primeira pessoa do plural. Em referência a ele e Stinfale, especialmente quando foi tomada a decisão sobre o que foi chamado de "confinamento domiciliar".





“Demos muita ênfase às características da internação domiciliar, que precisava atender a certos requisitos importantes para evitar complicações ou para poder lidar com potenciais complicações. Maradona não era um paciente comum. Muito mais precisava ser feito do que o que normalmente é feito na internação domiciliar”, disse a testemunha aos juízes Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso e Julieta Makintach.

O cirurgião mencionou a necessidade de supervisão de um clínico geral, um neurologista e um cardiologista. Tudo apoiado com equipamentos.

E, em resposta a uma pergunta específica do promotor Patricio Ferrari, um dos procuradores-gerais adjuntos de San Isidro encarregados do Ministério Público, Benvenuti disse veementemente: “Em um paciente como Maradona, deveria ter sido tomado o máximo cuidado necessário para estar um passo à frente das complicações”.

“Eu estava com medo que terminasse em uma briga.”

O cirurgião iniciou sua declaração relembrando os momentos que antecederam a cirurgia de hematoma subdural, realizada na Clínica Olivos em 3 de novembro de 2020.

Benvenuti acompanhou Stinfale à Clínica Olivos. Primeiro, o advogado pediu que ele perguntasse sobre o histórico médico do neurocirurgião Leopoldo Luque , que queria operar Maradona e é um dos sete suspeitos que estão sendo julgados pelo crime de homicídio simples com dolo eventual.

"Verifiquei com conhecidos sobre o histórico médico de Luque, e eles me disseram que ele era neurocirurgião, mas especializado em cirurgias de coluna. Então, eu disse a Stinfale que, se a operação fosse no cérebro, teria que ser feita por alguém que realizasse cirurgias cerebrais", lembrou a testemunha, jurando dizer a verdade.

Benvenuti e Stinfale conheceram Luque quando entraram no quarto de Maradona na Clínica Olivos.

“Em termos gerais, Stinfale começou a conversar com Luque sobre o que estava acontecendo com Diego. [O neurocirurgião] explicou a condição e que havia solicitado uma tomografia computadorizada. Presenciei um paciente muito difícil. Ele não queria uma tomografia; queria ir embora e não queria ser tratado”, disse Benvenuti.

No final das contas, foi o amigo médico de Stinfale que convenceu Maradona a fazer o teste, depois de uma discussão sobre futebol. Diego impôs uma série de exigências, como não ter pessoas nos corredores.

Depois, houve uma discussão sobre como tudo estava organizado e quem operou em Maradona.

"Stinfale teve uma discussão acalorada com Luque. Luque insistiu que queria operar Maradona e disse a Stinfale que estava tirando dele a oportunidade única da sua vida. Eu tinha medo de que terminasse em briga de socos", lembrou Benvenuti.

De acordo com a testemunha, Stinfale lhe disse: "Não me importa se você coloca seu nome na cirurgia, o que me importa é que a melhor pessoa faça a cirurgia." Finalmente, Luque entendeu que não iria operar Diego. Stinfale e seu amigo cirurgião pediram uma “equipe de excelência” e tudo aconteceu com profissionalismo.

Depois, por vários minutos, Benvenuti se referiu a uma reunião onde foi decidido que Maradona seria transferido para a casa alugada em Tigre, da qual participaram a família de Maradona, Luque e a psiquiatra Agustina Cosachov, outra das acusadas que está sendo julgada no processo.

"Cosachov disse que estava em negociações com a Swiss Medical e que eles estavam cuidando de tudo que Maradona precisaria", disse a testemunha.

Sobre o papel que Luque teria quando Maradona fosse levado para Tigre, a testemunha declarou: “Na reunião, pelo que me lembro, foi discutido que Luque administraria os 'nãos' de Maradona e interviria quando ele não quisesse tomar medicamentos ou receber orientação médica.”

O advogado Julio Rivas, advogado de defesa de Luque, perguntou à testemunha se seu cliente havia mencionado sua disponibilidade para tratar Maradona durante a reunião. “Sim, ele disse que não poderia ficar em cima do paciente porque poderia perder a família.”

Quando questionado pelo promotor Ferrari sobre o que fazer se Maradona se recusasse a ser tratado ou observado, Benvenuti respondeu sem hesitar: "Termine o confinamento domiciliar e leve-o a uma clínica ou hospital." Maradona morreu em 25 de novembro de 2020, na casa em San Andrés de Giles.

