Paraguai convoca trio do Palmeiras e jogadores de Santos, Inter e Grêmio para amistosos
Seleção sul-americana vai realizar dois confrontos nos Estados Unidos
O futebol brasileiro vai estar presente nos jogos que a seleção do Paraguai vai realizar neste período de amistosos da Data Fifa. Na lista de convocados pelo técnico Gustavo Alfaro, três são do Palmeiras enquanto um defende o Santos. Internacional e Grêmio também cederam jogadores para a equipe nacional paraguaia.
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Vice-líder do Campeonato Brasileiro e classificado para as semifinais da Libertadores e também da Copa do Brasil, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira teve três atletas escolhidos: o zagueiro Gustavo Gómez, o meia Maurício e o atacante Ramón Sosa.
Já o Santos, que vem emplacando uma impressionante reação no Nacional (quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos) cedeu o atacante Gustavo Caballero. Completam a lista de paraguaios que atuam no Brasil na convocação de Gustavo Alfaro o atacante Antonio Sanabria (Inter) e o meio-campista Mathias Villasanti (Grêmio).
Neste período de Data Fifa, a seleção sul-americana vai realizar dois confrontos nos Estados Unidos. O primeiro desafio vai ser diante da Bolívia, no Audi Field, em Washington D.C, no dia 27 de setembro. Depois, os paraguaios vão até Nova Jersey e encaram a Colômbia no dia 2 de outubro.
VEJA OS CONVOCADOS DA SELEÇÃO DO PARAGUAI
GOLEIROS: Orlando Gill (Lille), Gastón Oliveira (Olimpia) e Santiago Rojas (Nacional)
DEFENSORES: Gustavo Gómez (Palmeiras), Omar Alderete (Sunderland), Junior Alonso (Atlanta United), José Canale (Lanús), Cléver Ferreira (Atlético Tucumán), Alexis Cañete (Cerro Porteño), Juan Cáceres (Dínamo Moscou), Alexandro Maidana (Atlético Talleres) e Alan Benítez (Libertad)
MEIO-CAMPISTAS: Maurício (Palmeiras), Mathias Villasanti (Grêmio), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Hugo Cuenca (Celta de Vigo), Enso González (Wolverhampton), Diego Gómez (Brighton), Matías Galarza (Inter Miami) e Hugo Quintana (Independiente del Valle)
ATACANTES: Ramón Sosa (Palmeiras), Gustavo Caballero (Santos), Antonio Sanabria (Internacional), Miguel Almirón (Atlanta United), Julio Enciso (Ipswich Town), Alex Arce (Independiente Rivadavia), Robert Morales (Pumas) e Hugo Benítez (Nacional).