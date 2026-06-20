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Copa do Mundo Paraguai vence, elimina Turquia e classifica EUA em 1º para segunda fase da Copa do Mundo Norte-americanos, que venceram a Austrália, por 2 a 0, somam seis pontos, contra três de paraguaios e australianos. Os turcos perderam os dois jogos e não somam pontos

São Paulo, 19 (AE) - A seleção do Paraguai venceu por 1 a 0, neste sábado, no Levi's Stadium, em Santa Clara, eliminou a Turquia e desta forma classificou os Estados Unidos como 1º colocado do Grupo D para segunda fase da Copa do Mundo.

Os norte-americanos, que venceram a Austrália, por 2 a 0, somam seis pontos, contra três de paraguaios e australianos. Os turcos perderam os dois jogos e não somam pontos.

Pressionadas pela obrigatoriedade da conquista dos três pontos, Turquia e Paraguai tornaram o começo da partida eletrizante. O Paraguai abriu o placar no primeiro ataque, em um chute de longe de Galarza, aos 64 segundos, o gol mais rápido deste Mundial.

O mesmo Galarza foi advertido com cartão amarelo por cometer falta dura no meio de campo, aos quatro minutos após disputa ríspida pela bola. A Turquia tentou a resposta imediata, deixando espaços para os contra-ataques paraguaios.

Aos 13 minutos, ocorrei o inverso. Enciso errou um passe no campo de ataque e foi a Turquia que obteve o contragolpe. Guler, livre na entrada da área, chutou por cima do travessão, perdendo boa chance para o empate.

Até o momento da parada para reidratação, aos 25 minutos, o domínio foi total da Turquia, que chegou a ter 78% de posse de bola, mas não conseguiu nenhuma oportunidade clara de gol. Aos 30, Yildiz com uma bicicleta de longe pelo menos fez o goleiro Gill fazer sua primeira defesa.

O jogo virou ataque turco contra a defesa paraguaia. Aos 33, Çalhanoglu bateu falta e Mulfdur disputou no alto com Alonso e a bola acabou batendo no travessão e na trave esquerda de Gill.

O perigoso lance fez o Paraguai despertar e Cáceres só não ampliou a vantagem sul-americana porque finalizou em cima do goleiro Çakir, aos 37 minutos.

O final do primeiro tempo foi tenso. Após uma falta em Isidro Pitta, um início de confusão foi registrada, com vários jogadores envolvidos. No meio da confusão, Almirón colocou a mão na boca e foi flagrado pelo VAR, recebendo o cartão vermelho com o uso da 'lei Vini Jr.', deixando o Paraguai com dez atletas em campo.

SEGUNDO TEMPO

A Turquia começou a etapa final com o mesmo entusiasmo na tentativa de evitar a derrota, que seria fatal para sua eliminação no Mundial. Logo no primeiro minuto, o zagueiro Demiral arriscou forte chute da intermediária para defesa de Gill. Aos três minutos, foi a vez de Yildiz assustar os paraguaios.

Com mais de 70%% do tempo com a bola nos pés, os turcos se concentraram no campo de ataque, mas, sem criatividade, pouco produziram. Demiral arriscou mais uma vez de longe para outra defesa de Gill. Já o Paraguai passou a se procurar mais o ataque mesmo com um jogador a menos e Enciso quase fez o segundo.

No desespero, a Turquia foi para o ataque. Gul e Yildiz criaram chances aos 17 minutos. Gill fez grande defesa aos 29, Demiral, livre na grande área, chutou por cima e o nervosismo turco em campo ficou cada vez maior.

Uzun, aos 37, aumentou a lista de gols perdidos para Turquia, ao lado de Gul, que não conseguiu, mesmo dentro da pequena área, empurrar a bola para dentro do gol paraguaio. Os turcos tentaram de todas as formas, mas não tiveram competência para buscar pelo menos o empate. Já os paraguaios conseguira uma vitória heroica.

PRÓXIMA RODADA

As equipes voltam a atuar na quinta-feira às 23 horas. Os turcos enfrentam os Estados Unidos, em Inglewood, enquanto os paraguaios terão pela frente os australianos, em Santa Clara.

FICHA TÉCNICA

TURQUIA 0 X 1 PARAGUAI

TURQUIA - Çakir; Kadioglu (Elmali), Demiral, Bardakci (Kokcu) e Müldür; Yuksek (Uzun) e Çalhanoglu; Akturkoglu (Yilmaz), Güler e Yildiz; Akgun (Gul). Técnico: Vincenzo Montella.

PARAGUAI - Gill; Cáceres (Maidana), Gustavo Gómez, Alderete e Alonso; Gómez (Velazquez), Almirón, Cubas e Galarza (Canale); Enciso (Avalos) e Pitta (Bobadilla). Técnico: Gustavo Alfaro.

CARTÕES AMARELOS - Galarza, Vincenzo Montella (técnico), Elmali.

ÁRBITRO - Iván Barton (El Salvador).

GOL - Galarza aos 64 segundos do primeiro tempo.

PÚBLICO - 68.827 torcedores.

LOCAL - Levi's Stadium, em Santa Clara (EUA).

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