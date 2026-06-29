Paraguai arma retranca, vence nos pênaltis e proporciona nova eliminação precoce à Alemanha
O adversário do Paraguai nas oitavas será a seleção que sair vitoriosa do embate entre França e Suécia, marcado para as 18 horas (de Brasília) da terça-feira (30)
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O Paraguai armou uma retranca formidável no Gilette Stadium, em Foxborough, e venceu a Alemanha nos pênaltis (4x3), após empate por 1x1 no tempo regulamentar, resultado que persistiu na prorrogação do duelo da segunda fase da Copa do Mundo. Dessa forma, a seleção comandada por Gustavo Alfaro vai às oitavas de final em seu retorno ao Mundial após ficar fora das três últimas edições anteriores.
O adversário do Paraguai nas oitavas será a seleção que sair vitoriosa do embate entre França e Suécia, terça-feira (30), às 18h, em Nova Jersey. Já os alemães caem precocemente mais uma vez, assim como nas duas edições anteriores, nas quais foram eliminados na fase de grupos.
Nas cobranças de pênalti, paraguaios que defendem o Palmeiras tiveram participações importantes: Maurício e Gustavo Gómez converteram suas penalidades. A grande estrela, contudo, foi o goleiro Orlando Gill, que defendeu duas batidas e viu Tah chutar para fora. Sanabria e Balbuena desperdiçaram para o lado paraguaio
Apesar dos quatro gols sofridos na derrota para os Estados Unidos, na estreia do Mundial, o Paraguai de Alfaro é conhecido por sua competência defensiva, exibida na vitória por 1x0 para a Turquia e no empate sem gols com a Austrália. Essa qualidade foi logo percebida pelos alemães, que se viram frente a um bloco aparentemente intransponível de paraguaios.
Galarza, ex-Vasco, participou diretamente do lance que tirou o zero do placar e deixou os paraguaios em vantagem. Foi ele quem cruzou a bola para Enciso, perigoso nas poucas jogadas ofensivas da seleção sul-americana ao decorrer da etapa inicial, cabecear e colocar na rede.
A fortaleza paraguaia foi superada por cima, aos oito minutos do segundo tempo, quando Havertz subiu mais alto que Canale e fez de cabeça, após cruzamento de Wirtz.
Alfaro entendeu que precisava de algo mais em campo e fez substituições, até certo ponto conservadoras, trocando jogadores ofensivos por outros da mesma função, embora com características diferentes. Saíram Ávalos e Enciso para as entradas de Caballero e Maurício, do Palmeiras.
A Alemanha martelava e conseguia ser mais perigosa do que no primeiro tempo, porém permanecia longe do ideal. Não à toa, a decisão foi para a prorrogação. Nos 30 minutos adicionais, os alemães usaram a bola aérea como principal arma. Foi num lance pelo alto que Tah conseguiu balançar as redes, mas o árbitro anulou o lance por falta de Anton no goleiro Gill.
A usual catimba sul-americana se fez presente no segundo tempo da prorrogação e irritou os alemães. Sempre que podiam, os paraguaios caiam ao chão e tentaram atrasar o jogo.
Como o final da partida se concentrou mais em embates físicos, o gol não saiu em nenhum dos lados, por isso a decisão foi para os pênaltis. Havertz começou batendo pela Alemanha e parou em defesa de Gill, antes de Maurício converter para tirar a pressão do Paraguai.
Em seguida, Kimmich, Gómez, Musiala e Galarza marcaram. Woltemade que também parou em Gill, e Sanabria chutou para fora, dando esperança aos alemães, que viram Neuer defender a cobrança de Balbuena. Tah, contudo, colocou tudo a perder ao bater muito mal, por cima da trave. Canale marcou e colocou o Paraguai nas oitavas de final.
FICHA TÉCNICA
ALEMANHA 1 (3) X (4) 1 PARAGUAI
ALEMANHA - Neuer; Kimmich, Jonathan Tah, Rudiger (Thiaw) e Brown; Nmecha (Goretzka), Pavlovic (Anton), Sané (Woltemade) e Wirtz (Amiri); Havertz e Undav (Musiala). Técnico: Julian Nagelsmann.
PARAGUAI - Orlando Gill; Cáceres (Ojeda), Gustavo Gómez, Canale e Junior Alonso (Balbuena); Cubas, Galarza, Bobaddila (Sanabria) e Almirón (Velázquez); Enciso (Maurício) e Ávalos (Caballero); Técnico: Gustavo Alfaro.
GOLS - Enciso, aos 42 minutos do primeiro tempo. Havertz, aos oito minutos do segundo tempo.
ÁRBITRO - Jalal Jayed (MAR).
CARTÕES AMARELOS - Almirón, Galarza e Cubas (Paraguai). Musiala e Havertz (Alemão).
RENDA - Não disponível.
PÚBLICO - 63.945 pessoas.
LOCAL - Gilette Stadium, em Foxborough (EUA).