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Santa Cruz Paraj Tyle, investidor da SAF, revela primeiras impressões do Santa: "parece uma família" O primo Sheel Tyle também celebrou o investimento nas redes sociais

É unânime dizer que a maior riqueza que um clube pode ter é o sentimento que move sua torcida. Se um clube tem milhões de torcedores e eles não medem esforços para expressar esse amor, melhor ainda. Encantado com a história que a torcida do Santa Cruz tem, o investidor estrangeiro Paraj Tyle revela que a massa coral foi o principal motivo de aderir ao projeto junto a Thairo Arruda e Danilo Caixeiro, fundadores da Matix Capital, novo grupo de investimento da SAF do Tricolor do Arruda.

“Eu acredito que esse clube parece com uma família, pelo o quão calorosos são os torcedores e as pessoas que fazem o clube. Temos muito coisa para se fazer aqui dentro, mas é um clube com muito potencial, espero que possamos fazer tudo juntos e acredito que tudo acontecerá da melhor maneira”, iniciou Paraj Tyle.

Apresentação dos novos investidores da SAF do Santa Cruz à imprensa - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Perguntado qual foi o maior atrativo para fazer parte do investimento, o estadunidense citou a história do clube e como os torcedores do Santa tiveram importância na construção do Arruda, por exemplo.

“Os torcedores [foram o maior atrativo de investir no projeto]. Eu aprendi sobre como eles construíram o estádio, é algo muito inspirador ouvir sobre a base de torcedores que o Santa Cruz tem, isso que eu acho a coisa mais atrativa. No final de tudo, tudo é sobre as pessoas”, disse Paraj Tyle.

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De família com ascendêcia indiana, Paraj esteve no Recife também representando o seu primo Sheel Tyle, que é um dos acionistas principais do Portland Trail Blazers, equipe da NBA. Em publicação nas redes sociais, o familiar se mostrou orgulhoso pelo investimento.

“Orgulhoso do meu primo Paraj por investir neste tradicional clube, que faz com que toda a família Tyle seja torcedora do Santa Cruz, junto com os melhores torcedores do Brasil. Vejo vocês em Recife!”, escreveu Sheel Tyle.

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