Jogos Paralímpicos Paralimpíadas: atletas do remo do Sport conquistam vagas para Paris 2024 Provas do Remo acontecem entre 30 de agosto e 1 de setembro

O Sport estará sendo representado nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Nesta terça-feira (21), Erík Lima e Gabriel Mendes foram vice-campeões da Copa do Mundo de Remo Paralímpico, na Suíça, pela categoria PR3 Mix4, junto às remistas Priscila Barreto e Alina Dumas. Com o segundo lugar, quarteto assegurou vaga na disputa paralímpica no próximo mês de agosto.

Na bateria final, o barco da Itália ultrapassou a linha em primeiro lugar com o tempo de 7:20.19. Na segunda posição, o Brasil passou 13 segundos atrás. Fechando o pódio, a Espanha concluiu 27 segundo depois dos líderes.

Paralimpíadas

Os Jogos Paralímpicos de Paris 2024 está marcado para ter a cerimônia de abertura no dia 28 de agosto. Já as provas classificatórias do remo estão marcadas para os dias 30 e 31 do mesmo mês. O esporte possui cinco categorias paralímpicas e todas as definições de medalhas acontecerão no dia 1 de setembro.

