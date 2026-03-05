A- A+

Polêmica Paralimpíadas de Inverno: países anunciam boicote à cerimônia de abertura por participação da Rússia Delegações protestam contra decisão que permite atletas russos competirem sob sua própria bandeira pela primeira vez desde 2014

Os organizadores das Paralimpíadas de Inverno de Milão-Cortina confirmaram nesta quinta-feira que sete países irão boicotar a cerimônia de abertura do evento em protesto contra a participação de atletas russos sob sua própria bandeira — algo que não acontecia desde 2014.

O Comitê Paralímpico Internacional (IPC) anunciou no mês passado que permitirá a participação de seis atletas da Rússia e quatro de Belarus nos Jogos, desta vez representando oficialmente seus países, e não como competidores neutros.

Rússia e Belarus haviam sido banidas das Paralimpíadas de 2022 após a invasão da Ucrânia, embora tenham sido autorizadas a competir como atletas neutros nas Paralimpíadas de verão realizadas em Paris dois anos depois.

Após o anúncio do IPC, alguns países — entre eles a Ucrânia — informaram que não participariam da cerimônia de abertura, marcada para sexta-feira na Arena de Verona.

“Vocês também viram nos últimos 10 dias notícias de alguns Comitês Paralímpicos Nacionais (NPCs) que decidiram não vir por razões políticas, e houve diferentes números divulgados”, afirmou o diretor de comunicação do IPC, Craig Spence, durante coletiva de imprensa realizada em Cortina d’Ampezzo.

“Vi números variando de sete a 15. Então, deixe-me ser muito claro sobre os NPCs que não virão por razões políticas.”

“Temos República Tcheca, Estônia, Finlândia, Letônia, Lituânia, Polônia e Ucrânia.” Spence acrescentou que o IPC “respeita essa decisão” de boicotar a cerimônia.

Segundo os organizadores, a cerimônia ocorrerá longe das principais sedes das competições — Cortina, Val di Fiemme e Milão — e por isso alguns outros países também não terão atletas presentes no evento, mas por razões esportivas.

“Canadá, Grã-Bretanha, Alemanha, França, eles não estão boicotando a cerimônia”, explicou Spence. “Eles nos disseram que não virão por razões de desempenho.”

Com várias provas — incluindo o esqui alpino — começando já no sábado às 8h30 (GMT), muitos atletas optaram por permanecer próximos de suas bases de treinamento.

Spence acrescentou ainda que diversos países já haviam informado ao IPC, no ano passado, que não participariam da cerimônia de abertura na histórica Arena de Verona.

“Em novembro fomos informados por várias nações de que não poderiam ir à cerimônia porque queriam priorizar o desempenho esportivo, e o IPC respeita completamente isso”, disse.

“No fim das contas, os atletas vêm treinando para este momento há muitos anos e, se estão priorizando o desempenho, estamos felizes com isso.” O IPC informou ainda que muitas delegações enviaram vídeos de 12 segundos com seus atletas, que serão exibidos durante a cerimônia de abertura.

