Paralimpíadas de Paris 2024: Vitor Tavares é bronze na classe simples SH6 do badminton

O paranaense Vitor Tavares conquistou uma medalha inédita para o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris (França), o bronze na classe simples SH6 (classes funcionais de baixa estatura) do badminton após superar Man Kai Chu, de Hong Kong, por 2 sets a 1 (parciais de 23/21, 16/21 e 21/12) nesta segunda-feira (2).

“Estou muito feliz em ser medalhista paralímpico. Uma medalha inédita não apenas para a minha carreira, mas para o badminton brasileiro. Essa medalha é a realização de um sonho”, declarou o atleta, que ficou muito perto da conquista de uma medalha nos Jogos de Tóquio, oportunidade na qual ficou na quarta posição.

Futebol

Outro resultado de destaque do Brasil nos Jogos de Paris veio no futebol de cegos, modalidade na qual derrotou a França por 3 a 0 na Arena da Torre Eiffel. Com o triunfo, garantido graças a gols de Ricardinho, Jardiel e Nonato, a equipe brasileira permanece firme na busca do sexto título paralímpico na modalidade (após as conquistas em Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020).

O próximo desafio do Brasil na competição, na última rodada do Grupo A da competição, será contra a China, a partir das 13h30 (horário de Brasília).

