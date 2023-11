A- A+

tênis de mesa Parapan de Santiago: brasileiros sobram no 1º dia do tênis de mesa Modalidade estreou antes da abertura oficial, marcada para esta sexta (17)

O tênis de mesa brasileiro fez uma estreia acachapante no Parapan de Santiago nesta quinta-feira (16), véspera da abertura oficial do evento programada para às 19h (horário de Brasília) de sexta (17). Foram 42 vitórias em 51 partidas disputadas. A cerimônia de abertura e as competições têm transmissão ao vivo no site dos organizadores do Parapan.

TÊNIS DE MESA NO PARAPAN - Arrasador! Brasileiros atropelam nos primeiros jogos em Santiago



https://t.co/czpX3ULYw7 pic.twitter.com/By31aKQwPO — CBTM (@CBTM_TM) November 16, 2023

Entre os mesatenistas que brilharam nesta quinta (16) está Paulo Salmim que avançou às semifinais da classe 7 (andantes) ao somar três vitórias por 3 sets a 0. Salmim estreou superando o colombinao Miguel Castro, depois bateu o argentino Aleksy Kaniuka e, na última partida, levou a melhor sobre o panamenho Francisco Xavier Córdoba. O brasileiro voltará a competir no sábado (19).

A delegação brasileira conta com 26 atletas no Pan de Santiago, de olho na classificação para a Paralimpíada de Paris. Quem vencer no individual e conquistar a medalha de ouro, de quebra carimba vaga nos Jogos de Paris no ano que vem. Na disputa de duplas, o desempenho no Parapan conta pontos para o ranking mundial, que vale de parâmetro para a conquista da vaga.

No tênis de mesa paralímpico, os atletas são divididos em 11 classes diferentes (dez para deficiência física e uma para intelectual). No caso das classes de deficiência física, quanto maior o número, menor o comprometimento físico-motor do atleta. As classes de 1 a 5 contemplam os atletas cadeirantes, enquanto as que vão de 6 a 10 são as dos mesatenistas andantes.

Confira AQUI os resultados dos brasileiros nesta quinta no Parapan de Santiago.

Veja também

SANTA CRUZ Santa Cruz acerta vinda do gerente de futebol Francisco Sales, absolvido em operação policial