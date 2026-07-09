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copa 2026 Parar Haaland seria 'incrível', mas não suficiente, adverte Nico O'Reilly O'Reilly concedeu entrevista após o treino da seleção inglesa em Kansas City e enfatizou que Haaland é o maior desafio dos 'Vikings', mas não o único

Para a Inglaterra, conter o gigante Erling Haaland seria algo "incrível", embora ele não seja a única ameaça da Noruega nas quartas de final da Copa do Mundo, alertou nesta quinta-feira (9) o lateral-esquerdo Nico O'Reilly, companheiro do camisa 9 norueguês no Manchester City.

O'Reilly concedeu entrevista após o treino da seleção inglesa em Kansas City e enfatizou que Haaland é o maior desafio dos 'Vikings', mas não o único.

"Eles têm grandes jogadores em todas as posições, que podem criar muito perigo", disse o jovem lateral, que foi titular em quatro dos cinco jogos da Inglaterra no Mundial.

"Provaram isso neste torneio ao chegar às quartas de final, fazendo história para o seu país", acrescentou.

"Mas é claro que, se conseguirmos pará-lo, será incrível", disse o lateral inglês sobre Haaland, que já marcou sete gols na competição.

Além de O'Reilly, Haaland reencontrará outro companheiro de City, o zagueiro Marc Guéhi, no confronto de sábado em Miami.

Por sua vez, o meia norueguês Martin Odegaard também estará frente a frente com Declan Rice e Bukayo Saka, com quem divide vestiário no Arsenal.

O'Reilly tentou tranquilizar a torcida inglesa depois que o lateral-direito Jarell Quansah recebeu uma suspensão de dois jogos na quinta-feira, após sua expulsão contra o México nas oitavas de final.

"Obviamente, não é o ideal, mas temos ótimos jogadores aqui", disse.

Saka, por sua vez, destacou que a Inglaterra teve que virar a chave após a dramática vitória por 3 a 2 no Estádio Azteca, na qual teve que resistir por mais de 30 minutos com um jogador a menos devido ao cartão vermelho direto mostrado a Quansah.

"O foco agora é deixar o México para trás, todas as emoções e o drama daquela partida", afirmou o atacante. "Já assimilamos tudo e agora estamos nos preparando para a Noruega, porque sabemos que será um jogo difícil".

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