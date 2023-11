A- A+

Parapan Paratleta da APA, Sivaldo Santos conquista medalha de bronze nos Jogos Parapan-Americanos Na próxima sexta-feira (24), o pernambucano retorna à pista em busca de um novo lugar no pódio na prova dos 1.500m

O atleta da Associação Petrolinense de Atletismo (APA), Sivaldo Santos, conquistou na última terça-feira (21) a medalha de bronze nos Jogos Parapan-Americanos realizados em Santiago, no Chile. O pernambucano disputou a prova dos 5.000m, classe T12/13 (destinada a pessoas com deficiência visual).

Natural da cidade de Pedra do Buíque-PE, Sivaldo mudou-se para São Paulo aos 11 anos de idade e, ainda na infância, descobriu que possuía retinose pigmentar, uma doença degenerativa da retina que resulta na perda de visão.

Em 2021, o paratleta passou a residir em Petrolina, integrando o time da APA, onde migrou da prova dos 400m para as provas de fundo. No final de 2022, ele retornou a São Paulo para um trabalho de preparação, mantendo o vínculo com o clube sertanejo.

Estreante nos Jogos Parapan-Americanos, Sivaldo é o primeiro paratleta a representar oficialmente a APA e conquistar uma medalha na competição.

Na próxima sexta-feira (24), ele retorna à pista em busca de um novo lugar no pódio na prova dos 1.500m.

