Paratletas da APA conquistam mais duas medalhas para o Brasil no Parapan

A Associação Petrolinense de Atletismo (APA) celebrou em dobro nesta quarta-feira (22). No segundo dia das provas de atletismo dos Jogos Parapan-Americanos no Chile, os paratletas da equipe sertaneja, Samira Brito e Sandro Varelo, garantiram mais uma medalha de prata e outra de bronze para o Brasil.

A prata foi conquistada por Samira na prova dos 200m da classe T36 (pessoas com paralisia cerebral). A atleta da equipe petrolinense cruzou a linha de chegada com a marca de 30,84s, ficando atrás apenas da argentina Yanina Martinez (32,94s), que levou o ouro.

Já a medalha de bronze foi conquistada por Sandro Varelo na prova de arremesso de peso da classe F55 (pessoas com deficiência nos membros inferiores). Com a marca de 10,10m, Sandro dividiu o pódio com o brasileiro Wallace Santos (11,46m), que foi o campeão. A prata ficou com o venezuelano Jackson Blanco (10,78m).

Com as conquistas de Samira e Sandro, a APA agora acumula três medalhas nos Jogos Parapan. Na segunda-feira (21), Sivaldo Santos também garantiu o bronze na prova dos 5.000m classe T12/13 (pessoas com baixa visão).

