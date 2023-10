Paratletas da Associação Petrolinense de Atletismo são convocados para Jogos Parapan-Americanos 2023

A- A+

Samira Brito, Sivaldo Santos e Sandro Varelo, paratletas da Associação Petrolinense de Atletismo (APA), foram convocados, nessa terça-feira (3), para os Jogos Parapan-Americanos de 2023. Com a seletiva, os três passam a representar Pernambuco na busca por mais medalhas para o Brasil entre os dias 17 e 26 de outubro, em Santiago, no Chile.

Com os paratletas, o Comitê Brasileiro Paralímpico (CPB) teve o atletismo como a modalidade com maior número de atletas selecionados parea esta edição da competição, com um total de 60, sendo sendo 35 homens e 25 mulheres, além de nove atletas-guia.

Dos três, apenas Sivaldo não havia sido convocado pela Seleção Brasileira até o momento. Ele compete com a Amarelinha na prova dos 1500m na categoria T12, para pessoas com deficiência visual.

"Estava com grandes expectativas por essa convocação. Consegui o segundo lugar no ranking das Américas, o que me deu esperanças de ser chamado. Graças a Deus, deu certo. Agora, meu foco é me preparar intensamente para lutar por uma medalha no Chile”, comentou Sivaldo Santos.

Sivaldo Santos, paratleta brasileiro da APA. - Foto: Divulgação/APA

Ao contrário de Sivaldo, Samira Brito já possui uma longa história com a Seleção Brasileira, com diversas convocações no currículo. A paratleta já chegou, inclusive, a representar o Brasil nas Paralimpíadas de Tóquio (2020) e no Mundial de Paris (2023), além de outras competições internacionais.

Esta edição dos Jogos Parapan-Americanos será a primeira de sua carreira e ela competirá nas provas de 100m e 200m na categoria T36 (pessoas com paralisia cerebral).

"Estamos felizes com mais uma convocação da Samira. Sabemos que quem é convocado para o Mundial, que ela esteve recentemente, e para o Parapan, certamente estará nas Paralimpíadas 2024. Isso nos deixa feliz, pois sabemos que o trabalho está no caminho certo. Vamos nos preparar, pois acredito que nesse Parapan temos reais condições de conquistar uma medalha”, revelou o técnico de Samira, Givanildo Marcos.

Outro caso especial é o de Sandro Varelo, de 41 anos, que participará da competição pela segunda vez em sua carreira após ter marcado presença na Seleção Brasileira na edição de 2019 do torneio, disputado em Lima, no Peru. Ele compete nas provas de lançamento de dardo, arremesso de peso e disco na categoria F55 (pessoas com deficiência nos membros inferiores) e afirma estar confiante.

"Receber essa convocação foi extraordinário. É uma alegria muito grande sentir na pele essa sensação, saber que vamos representar o nosso país, ter a chance de buscar uma medalha lá fora. Já voltamos a trabalhar pensando na competição, treinando com o objetivo de quebrar o recorde mundial no lançamento de dardo, se Deus quiser”, projetou.

Sandro Varelo, paratleta brasileiro da APA. - Foto: Divulgação/APA

Para este Parapan-americano, de acordo com o comitê, apenas as três primeiras colocadas do ranking das Américas no feminino e os dois primeiros no masculino foram selecionados. No caso do masculino, alguns segundos colocados ficaram de fora da lista devido à limitação de vagas.

