Parajiu-Jitsu Paratletas do Recife conquistam medalhas no Mundial de Parajiu-Jitsu em Abu Dhabi Remenson Cardoso e Meek Farias integram a primeira delegação pernambucana no torneio e retornam com ouro e bronze

Os paratletas Remenson Cardoso e Meek Farias conquistaram medalhas inéditas para Pernambuco no Campeonato Mundial de Parajiu-Jitsu, realizado no dia 13 de novembro, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. A participação marca a primeira presença pernambucana na competição internacional.

Remenson obtém ouro e Meek garante bronze

Remenson venceu na classe funcional A4, destinada a atletas amputados de membros inferiores. Meek alcançou o bronze na classe funcional E4, voltada a atletas com paralisia cerebral. Os resultados projetam o Recife no cenário mundial da modalidade e consolidam a entrada do estado na competição.

Centro de Treinamento no Compaz apoia preparação

Os atletas integram a Associação Pernambucana de Jiu-Jitsu e Parajiu-Jitsu (APJJP) e treinam no Centro de Treinamento instalado no Compaz Leda Alves, mantido em parceria com a Prefeitura do Recife. O espaço oferece estrutura e acompanhamento técnico para o desenvolvimento de atletas com deficiência.

O trabalho é conduzido pelo presidente da APJJP, Túlio Andrade, e pelo vice-presidente, Roberto Arruda. A associação atende atletas de diferentes classes funcionais e busca ampliar o acesso à prática esportiva.

Resultados refletem investimentos no esporte inclusivo

As medalhas reforçam políticas públicas voltadas ao esporte inclusivo, destacadas pela gestão municipal. Segundo o secretário de Cidadania e Cultura de Paz, Túlio Arruda, o desempenho dos atletas evidencia o impacto da estrutura oferecida nos Compaz e a ampliação das condições de treinamento.

Para a APJJP, os resultados representam um marco para o paradesporto pernambucano e reforçam a importância do Jiu-Jitsu como modalidade acessível a diferentes perfis de atletas.

Com informações da assessoria

