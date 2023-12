Parece? Treze anuncia Di Maria como novo reforço para 2024

A- A+

Di Maria vai jogar no Nordeste. Não, não se trata do campeão do mundo com a Argentina. Mas, sim, de Jeferson Carvalho da Silva, que tem o apelido do astro argentino e que vai defender as cores do Treze-PB em 2024.

Semelhanças à parte com o Di Maria original, o novo reforço do Galo da Borborema tem 24 anos e estava no Novo Hamburgo-RS. Revelado pelo Americano-RJ, soma passagens ainda por equipes como Boavista-RJ, Serrano-RJ, Grêmio Prudente-SP e Imperatriz-MA.

O jogador é o 29º reforço do Treze para a temporada 2024, e vai ajudar o clube durante as disputas do Campeonato Paraibano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D.

