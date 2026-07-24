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Futebol Paredes diz que Messi já havia decidido que final da Copa seria seu último jogo pela Argentina Craque argentino, no entanto, ainda não confirmou se continuará defendendo a seleção após o vice no Mundial

Após a vitória do Boca Juniors, ontem, pela Sul-Americana, o meia Leandro Paredes afirmou que Lionel Messi já havia decidido que a final da Copa do Mundo de 2026, perdida pela Argentina por 1 a 0 para a Espanha, seria sua última partida pela seleção.

Aos 39 anos, o camisa 10 ainda não confirmou publicamente se pretende encerrar sua trajetória internacional.

— Acho que ele já havia decidido que este (final da Copa) seria seu último jogo com a seleção. Espero que não. Espero que ele possa continuar jogando. Será uma decisão dele e, qualquer que seja sua escolha, se isso o fizer feliz, também nos fará felizes. Então, esperamos que sim — afirmou Leandro Paredes na zona mista.

Antes da decisão contra a Espanha, Messi já havia dado sinais que foram interpretados como uma possível despedida.

O argentino utilizou chuteiras com a inscrição "El Último Tango" — "O Último Tango", em português — durante a partida no MetLife Stadium.

O atacante também deixou o campo em lágrimas após a derrota para a Espanha. A Argentina perdeu por 1 a 0, com gol de Ferran Torres aos 106 minutos da prorrogação, e viu escapar a chance de conquistar o bicampeonato mundial consecutivo.

Aos 39 anos, Messi ainda não anunciou qualquer decisão sobre o futuro na seleção. O jogador, que tem contrato com o Inter Miami até dezembro de 2028, marcou oito gols e deu quatro assistências na Copa do Mundo. O único jogo em que não participou diretamente de um gol foi justamente a final contra a Espanha.

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