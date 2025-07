Parentes e jogadores se despedem de Diogo Jota e André Silva em enterro em Portugal

A- A+

Familiares, amigos, fãs e personalidades do mundo do futebol se despedem neste sábado (5), num funeral em Gondomar, perto do Porto), do atacante português do Liverpool Diogo Jota, que faleceu na quinta-feira, aos 28 anos, num acidente de trânsito, juntamente com o seu irmão André Silva, de 26.

A cerimônia teve início às 9h GMT (6h em Brasília) na igreja matriz de Gondomar, onde os dois falecidos cresceram, e é oficiada pelo Bispo do Porto, segundo a imprensa local.

O jogador dos "Reds" e o seu irmão mais novo, também jogador da segunda divisão portuguesa, morreram num acidente ocorrido na noite de quarta-feira numa autoestrada no Noroeste de Espanha.

O primeiro-ministro e o presidente de Portugal, Luís Montenegro e Marcelo Rebelo de Sousa, bem como personalidades do futebol como o seu agente Jorge Mendes; o presidente do FC Porto, André Villas-Boas; e o jogador do Manchester United Diogo Dalot; compareceram ao velório em Gondomar na sexta-feira.

— O futebol está realmente de luto. Diogo era um ícone do talento que o futebol português representa — declarou Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, que também compareceu para prestar condolências à família.

Luto em Anfield

A morte do português e do seu irmão causou profunda comoção no mundo do futebol. Em Liverpool, perto do Estádio Anfield, onde foi colocado um livro de condolências, dezenas de fãs dos Reds deixaram ramos de flores, balões em forma de coração e cachecóis com a inscrição "Descanse em paz, Diogo Jota".

Em Gondomar, onde os seus pais ainda residem, Diogo José Teixeira da Silva iniciou a sua carreira no futebol antes de se tornar popularmente conhecido como "Jota", a pronúncia portuguesa da letra "J".

— Lembrarei dele como alguém muito simpático, muito cortês, que amava toda a gente e estava sempre com um sorriso — disse à AFP um dos seus antigos colegas de turma, Pedro Neves, um operário da construção civil de 31 anos. Ele mora perto do campo de futebol do Gondomar Sport Clube, onde Diogo Jota fundou uma academia que leva seu nome.

O veículo de Diogo Jota e seu irmão, um Lamborghini Huracán alugado, segundo a imprensa portuguesa, saiu da estrada antes de pegar fogo.

O acidente pode ter sido causado pelo estouro de um pneu durante uma ultrapassagem.

'Sem palavras'

Diante da tragédia, o Liverpool decidiu adiar a retomada dos treinos. Previsto para sexta-feira, com uma série inicial de testes físicos, o retorno dos jogadores foi adiado para segunda-feira.

Por sua vez, o atacante egípcio do Liverpool, Mohamed Salah, disse estar "assustado" com a ideia de retornar ao seu clube sem o companheiro de equipe português.

"Estou completamente sem palavras (...). Companheiros vêm e vão, mas não assim. Vai ser extremamente difícil aceitar que Diogo não estará aqui quando voltarmos", postou o artilheiro da Premier League da temporada passada no Instagram.

Jota, que se casou com sua companheira de longa data e mãe de seus três filhos em 22 de junho, estava a caminho de Santander (norte da Espanha) quando sofreu o acidente.

De acordo com relatos da mídia, ele pretendia pegar uma balsa de lá para a Inglaterra, pois havia sido desaconselhado a voar devido a uma cirurgia pulmonar recente.

