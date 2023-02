A- A+

Jogos Olímpicos de Paris Paris 2024: ingressos para sete modalidades esgotam em uma semana de venda Para evitar provas com pouca torcida, compra deve incluir várias modalidades distintas

Os ingressos para sete modalidades a serem disputadas nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, já foram esgotados menos de uma semana depois de serem colocados à venda. Esportes como esgrima, escalada e skate não tem mais entradas a serem vendidas.

"Estão vendendo muito bem. Em menos de uma semana, há esportes esgotados, mas apenas para esta fase de vendas", explicaram os organizadores.

A distribuição ocorreu por meio de sorteio entre os cerca de 3 milhões inscritos nesta primeira fase de vendas, vendendo 3 milhões de bilhetes, mas apenas em packs de três bilhetes mínimos e 30 no máximo. Esgrima, escalada, BMX Freestyle, BMX Racing, skate, triatlo e break são as modalidades com ingressos esgotados, disseram os organizadores.

A venda por packs começou em 15 de fevereiro, com milhares de bilhetes, dos 3 milhões colocados à venda, sendo vendidos a 24 euros (R$ 132). Entre as modalidades mais procuradas nesta primeira fase estão o atletismo, o vôlei de praia e o futebol, nesta ordem, dizem os organizadores.



Nem todos os ingressos, porém, foram colocados à venda nesta primeira fase, e "quem quiser ingressos para esses esportes poderá tentar a sorte na segunda fase de vendas no varejo", esclareceram os organizadores. Um novo período de vendas começa em 15 de março com 7 milhões de ingressos disponíveis, que cobrirão "100% das sessões esportivas", especificam os organizadores.

Terminada esta primeira fase de venda por packs, será feito um novo sorteio entre 15 de março e 20 de abril, para vendas que terão início em 11 de maio. A venda por packs tem sido alvo de críticas de interessados nos bilhetes, tida como “confusa”, forçando o público a comprar bilhetes para esportes nos quais eles não têm interesse.

“Os insatisfeitos terão uma fase de revenda de ingressos que virá posteriormente”, diz Paris-2024.

No total, serão colocados à venda cerca de 13,5 milhões de ingressos, sendo 10 milhões para os Jogos Olímpicos e 3,5 para os Paraolímpicos. A receita dos bilhetes, incluindo pacotes de luxo, deverá atingir os 1,4 bilhões de euros (cerca de R$ 7,7 bilhões), um terço do orçamento do Comitê Organizador dos Jogos, de 4,4 bilhões de euros (R$ 24,2 bilhões).

