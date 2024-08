Paris 2024: todos os medalhistas brasileiros são integrantes ou já fizeram parte do Bolsa Atleta

A- A+

O Brasil encerrou sua participação nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 com 20 medalhas, a segunda melhor marca da história. Foram três ouros, sete pratas e dez bronzes, que colocaram no 20º lugar do quadro de medalhas. Pelo total de pódios, o País terminou em 12º.

Na França, a delegação brasileira fez história com as mulheres, encerrou jejuns e conquistou medalhas inéditas. Pela primeira vez, elas superaram os homens e conquistaram mais medalhas em uma edição de Jogos Olímpicos. Das 20 medalhas conquistadas, 12 foram em competições femininas, além de uma por equipes mistas, no judô. Os homens conquistaram sete.



As conquistas, contudo, têm algo em comum: dos 60 medalhistas em Paris — 48 mulheres e 12 homens — 100% são integrantes do Bolsa Atleta ou estiveram em editais ao longo de suas carreiras.





Gabriel Medina, medalhista ídolo do surfe profissional, atualmente não faz parte do programa, mas já esteve em dois editais. Como ele, Larissa Pimenta (judô) teve o suporte federal durante dez anos de sua trajetória, bem como Isaquias Queiroz (canoagem velocidade), que recebeu Bolsa Atleta durante 13 anos de sua carreira.

"Os números comprovam a importância do Bolsa Atleta para os atletas brasileiros. Fizemos bonito em Paris e quero parabenizar todos que representaram nosso País com muita determinação e paixão pelo esporte. Vamos seguir apoiando o esporte brasileiro para que a gente evolua ainda mais", disse André Fufuca, Ministro do Esporte.



“Há dois ciclos olímpicos, após ser identificada uma oportunidade de crescimento do esporte feminino, o COB (Comitê Olímpico do Brasil) começou a investir especificamente nas mulheres. Não só atletas, mas também para tentar aumentar o número de treinadoras e gestoras. O que vimos aqui em Paris no esporte, também reflete o que está acontecendo na sociedade: a mulher cada vez mais se fortalecendo”, comentou Mariana Mello, subchefe da Missão Paris 2024 e gerente de Planejamento e Desempenho Esportivo do COB.



A participação das mulheres brasileiras se tornou ainda mais expressiva porque elas conquistaram todos os três ouros do País.



Beatriz Souza, na categoria acima de 78 kg do judô, foi a primeira. Depois, Rebeca Andrade se tornou a maior medalhista olímpica brasileira de todos os tempos ao fechar sua participação no solo da ginástica artística com um ouro. Já Duda e Ana Patrícia quebraram um jejum de 28 anos no vôlei de praia feminino e levaram o Brasil novamente ao topo do pódio.

Na Seleção feminina de futebol, que foi prata em Paris, das 22 convocadas, oito não estão no programa atualmente, mas todas já receberam o Bolsa Atleta em algum momento da carreira.

Já na Seleção feminina de vôlei, bronze na França, duas das 12 convocadas não fazem parte do programa em 2024, mas todas também já receberam o Bolsa Atleta em suas trajetórias.

Infográfico 1 - Detalhamento do quadro de medalhas e investimentos do Bolsa Atleta no apoio aos esportistas brasileiros. Foto: Secom

Determinação e paixão

O investimento federal direto via Bolsa Atleta ao longo da carreira dos medalhistas é de R$ 24,4 milhões, com o número de bolsas concedidas chegando a 398.

Os medalhistas mais longevos dentro do Bolsa Atleta são Rafaela Silva, do judô, contemplada em 15 editais; Caio Bonfim, da marcha atlética, em 14 editais; Isaquias Queiroz com 13; Rosamaria, do vôlei, com 12; e Rebeca Andrade, também com 12.



Para a secretária Nacional de Esporte de Alto Rendimento, Iziane Marques, a evolução demonstra não apenas o sucesso do programa, “mas também nosso compromisso em apoiar consistentemente os talentos do esporte brasileiro, proporcionando as condições necessárias para que eles alcancem seu máximo potencial. O Bolsa Atleta é mais do que um incentivo financeiro, é uma garantia de que nossos atletas não estão sozinhos em suas jornadas e o que o Brasil valoriza e investe no esporte como instrumento de desenvolvimento e conquista”.



Além de onipresente entre os medalhistas, o Bolsa Atleta também apoiou a grande maioria da delegação brasileira em Paris. Levando em conta o edital mais recente, de 2024, 241 dos 276 atletas que representaram o Brasil na capital francesa fazem parte do programa, um percentual de 87,3%.

Se a análise leva em conta o histórico dos atletas, 271 dos 276 já foram integrantes do programa do Governo Federal em alguma fase da carreira (98%). Em 27 das 39 modalidades em que o país foi representado na França, 100% dos atletas integram atualmente o programa de patrocínio direto do Ministério do Esporte.

Caio Bonfim, além da inédita medalha de prata, também ficou em sétimo na prova do revezamento misto da marcha atlética ao lado de Viviane Lyra. Foto: Miriam Jeske / COB.

Investimento direto

A importância do programa para o esporte brasileiro é destacada pelos próprios atletas. “O Bolsa Atleta com certeza é importante para a gente, porque a gente compra nossos materiais para treinamento, ajuda nossas famílias a trazer uma segurança para a gente, que muitas vezes é o que falta. Isso permite que a gente foque no nosso trabalho, sabe? Não deixa que a gente tenha preocupações externas. Então deixar o atleta confortável e confiante para fazer o papel dele, para que ele consiga realizar e orgulhar seu país, e orgulhar a si mesmo, é algo que só faz você crescer. Faz o seu país crescer, faz você crescer, te incentiva cada vez mais”, disse Rebeca Andrade.

Nos Jogos de Paris, a ginasta conquistou quatro medalhas (um ouro, duas pratas e um bronze) e se tornou a maior medalhista do Brasil em Jogos Olímpicos (dois ouros, três pratas e um bronze).



Em segundo, empatado com Robert Scheidt e Torben Grael, agora está Isaquias Queiroz, que em Paris garantiu uma prata e chegou a sua quinta medalha olímpica (um ouro, três pratas e um bronze).

“Meu primeiro salário que eu ganhei foi do Ministério do Esporte, o Bolsa Atleta. Sem o Bolsa Atleta, eu acho que eu não estaria no esporte. Sou muito grato por ter sido contemplado durante anos pelo benefício”, disse Isaquias.



Para Caio Bonfim, que conquistou uma inédita medalha para o Brasil na marcha atlética, ao levar a prata em Paris, não há como falar de sua própria história sem mencionar o Bolsa Atleta.

“A gente gosta de reclamar, mas disso aí eu não posso. Eu comecei a marchar no ano de 2007, e desde lá eu sou bolsista do Bolsa Atleta. Não tem como falar da minha história sem falar do Bolsa Atleta. Ele me dava essa segurança e essa tranquilidade de poder evoluir”, disse o marchador.



A ginasta Lorrane Oliveira, que também garantiu uma medalha inédita para o Brasil com o bronze por equipes na ginástica artística ao lado de Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa e Júlia Soares, o Bolsa Atleta foi fundamental para construir um caminho para ela no esporte.

“Sem o Bolsa Atleta, a minha carreira seria totalmente diferente. Porque eu comecei do nada. A minha família... Eu vim de uma certa delicadeza de dinheiro e tal. Foi o que me ajudou nessa caminhada, e se eu estou aqui é porque o programa me ajudou, e muito”.

As ginastas brasileiras medalhistas de bronze por equipes. Foto: Marina Ziehe / COB.

Resultados históricos

O COB também destacou que, em Paris, o Brasil viu sua participação evoluir em muitas modalidades. No atletismo, o revezamento misto da marcha atlética – com Caio Bonfim e Viviane Lyra - chegou em 7º lugar na estreia da prova.

Luiz Maurício conseguiu o recorde sul-americano no lançamento do dardo, alcançando uma final olímpica para o Brasil na prova após 92 anos.

Valdileia Martins quebrou o recorde brasileiro, que durava 35 anos, e conseguiu a melhor marca da carreira, com 1,92m no salto em altura e Almir Junior se tornou o primeiro finalista brasileiro do salto triplo desde Pequim 2008.



No badminton, Juliana Viana conseguiu a primeira vitória olímpica de uma brasileira na modalidade e Gustavo “Bala Loka” conseguiu o top-10 no ciclismo BMX, com o 7º lugar no Freestyle;

Mafê Costa, primeira finalista dos 400m em 76 anos, que também se destacou ao bater o recorde dos 200m na prova de revezamento do 4x200m, com o tempo de 1min56s06 e Miguel Hidalgo ficou no 10º lugar na prova individual do triatlo, a melhor colocação de um brasileiro da modalidade nos Jogos.



Também de maneira inédita, Bárbara Domingos alcançou a final individual da ginástica rítmica; e a seleção feminina de rúgbi sevens conseguiu uma vitória sobre Fiji, medalha de bronze em Tóquio 2020.

