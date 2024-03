Paris-24, Eurocopa e Copa América: Ainda pensa em ir? Veja dicas de como minimizar os custos

A- A+

Salvo exceções, os eventos esportivos mais badalados do planeta costumam ocorrer no meio do ano. Em 2024, os meses de junho a agosto funcionarão como um trimestre nobre, com Eurocopa (Alemanha) e Copa América (EUA), além da Olimpíada de Paris.



Um prato cheio. Os mais engajados se organizam com antecedência para acompanhar de perto. Mas e se, a três meses do início, alguém ainda estiver pensando em fazer uma viagem dessa? Dá tempo?

A resposta é sim. Isso não significa que seja simples. O manual do bom planejamento recomenda que você comece a se preparar cedo para ter tempo de juntar dinheiro e evitar preços muito altos. Como não é o caso de quem está cogitando agora, O Globo ouviu especialistas para saber como ao menos minimizar os impactos.

A cautela, na verdade, começa com a própria decisão de fazer ou não a viagem. Conforme explica Rodrigo Azevedo, planejador financeiro e sócio da GT Capital Investimentos, ela só deve ser tomada depois de se estudar todos os gastos envolvidos (imediatos e os que serão feitos durante a viagem). A partir desta estimativa, saber como ficará o orçamento mensal pelos próximos meses e se há condições de arcar com ele.

O mesmo vale caso a pessoa planeje retirar este dinheiro de algum patrimônio acumulado, como uma quantia aplicada em investimentos. Neste caso, é preciso avaliar se ela fará falta.





— Uma vez que você fez este mapeamento o passo seguinte é entender o quanto isso representa do patrimônio que tem hoje. Ou do orçamento mensal, caso vá dividir os gastos ao passar dos meses. A decisão de fazer ou não a viagem passa por entender o quanto tomar esta decisão vai impactá-los — explica Azevedo, que foi às Copas da Rússia (2018) e do Catar (2022) e já pôs a de 2026 (EUA, México e Canadá), no seu calendário.

Honrando os conselhos que passa aos clientes, o economista já vem se preparando para o Mundial de daqui a dois anos. Contudo, já que isso não é mais possível para quem quer ir a algum dos eventos deste ano, paliativos podem ser tomados.

Virginia Prestes, professora de finanças da Fundação Armando Álvares Penteado (Faap) e planejadora financeira, considera o parcelamento no cartão uma boa opção, mas sempre tentando fugir dos juros. Até por isso não encoraja a contração de empréstimo. Sugere como alternativa a venda de um bem.

—Ao invés de contrair uma dívida, por que não vender um carro? Ou trocar de um mais caro para um mais barato? São maneiras que a pessoa pode se financiar para realizar esse sonho. E depois de um tempo a vida vai voltando ao normal. Mas sempre pesando os prós e os contras antes.

Outra sugestão da professora de finanças, esta para o momento da compra das passagens aéreas, é usar milhas para amenizar o valor. Afinal, a três ou quatro meses da viagem, ele será alto.

Para a Eurocopa e a Copa América os preços variam de acordo com as sedes — além, claro, da cidade de origem. No caso dos Jogos Olímpicos de Paris, a verificação é um pouco mais fácil. Para se ter uma ideia, as passagens do Brasil para a capital francesa na semana de 26 de julho, data da abertura, estavam custando a partir de R$ 2,2 mil nos últimos dias.

Com seis edições de Copa do Mundo na bagagem e já se preparando para a sétima, o jornalista Theo Saad se especializou em economizar. Em 2022, ele lançou o livro “Vá a todas as Copas do Mundo: Um guia prático para realizar esse sonho com R$ 10 mil!”. A quem não se planejou, ele recomenda não crescer o olho nos ingressos. Ao invés de tentar ir ao máximo de jogos possíveis, ser mais modesto na escolha. Um critério pode ser aqueles que fiquem em sedes próximas, para diminuir o custo com deslocamento interno.

Para a Eurocopa, os ingressos já estão esgotados. A única possibilidade é através da plataforma de revenda da competição. Ou comprar de alguém na hora, o que contém risco. Na Copa América, as entradas saem a partir de 45 dólares (R$ 224). Mas, para os jogos do Brasil na fase de grupos, as mais baratas custam 85 dólares (R$ 423). Já os Jogos de Paris contam com tíquetes a partir de 24 euros (R$ 130). Mas eles variam de acordo com a modalidade e o grau de procura, podendo chegar a 2,7 mil euros (R$ 14,7 mil). Em todos os casos, há sites oficiais de venda.

Em relação ao deslocamento interno, a Copa América é a única que demanda viagens aéreas. Mas a compra de ingressos para sedes próximas permite o aluguel de um carro, caso a viagem seja em grupo. Esta opção viabiliza a hospedagem em motéis de beira de estrada, mais baratos.

— Estando de carro, você passa o dia no centro da cidade, vai num shopping, num museu e segue para o estádio. No fim do dia, volta para dormir no motel. Normalmente tem lanchonete do lado. E assim vai passando — conta Saad.

Já na Alemanha e em Paris, a dica dele é procurar hospedagem em pontos estratégicos: longe da região central para fugir de diárias mais caras, mas próximo ao metrô. No caso do país que receberá a Euro, a troca de sedes pode ser feita de trem.

Para gastos rotineiros, como alimentação, o jornalista costuma reservar 100 dólares (R$ 497) diários. E é taxativo: nada de comprar presentes. Mas tem uma dica valiosa.

— Leva uma camisa do seu time, ou do Brasil, e troca com alguém de outro país. Todo mundo troca. É muito fácil. Eu gosto de ir nos voluntários. Normalmente consigo uma jaqueta ou algum outro produto que tem a logo do evento. É mais exclusivo, não vende por aí — conta o jornalista, que vai além.

— Antes da viagem, passa numa lojinha e compra apito, peruca... Coisas nas cores do Brasil para andar fantasiado. Você se produz, pega um cartaz e escreve: uma foto por cinco dólares. As pessoas tiram fotos, te pagam cerveja. Você faz uma graninha. Não vai ficar rico, mas paga um almoço, duas cervejas. É bom para fazer amizades. Na Rússia (2018), almocei três vezes de graça. E já tenho onde ficar na próxima Copa.

Paris-2024, Eurocopa ou Copa América: Ainda pensa em ir?

O que fazer agora

Mapear todos os gastos imediatos (passagens, hospedagem e ingressos), do momento da viagem (alimentação e deslocamento interno) e considerar uma cota extra para custos não previstos

Calcular como ficará seu orçamento mensal a partir destas despesas;

Se for retirar dinheiro de um patrimônio acumulado, avaliar o quanto ele fará falta

Só optar pela viagem se o novo orçamento couber no seu bolso (ainda que ele represente um "aperto" nos meses seguintes)

Depois de decidir pela viagem

Tentar utilizar milhas para abater o valor das passagens aéreas

Parcelar no cartão de crédito as compras que forem possíveis

Não deixar a compra da moeda local para a véspera da viagem

Reservar hospedagem em locais estratégicos

No caso dos torneios de futebol, procurar comprar ingressos para jogos em sedes mais próximas umas das outras

Se não der para fazer a viagem agora

Olhar quais serão os próximos eventos e começar desde já a juntar dinheiro

Veja também

racismo no futebol LaLiga apresenta plano de combate ao racismo após escalada no número de casos